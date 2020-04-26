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婦聯會27日起恐遭強制解散　雷倩3理由不轉型政黨：努力掙扎存活

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▲▼婦聯會主委雷倩。（圖／記者楊亞璇攝）

▲婦聯會主委雷倩。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

內政部依政黨法，要求婦聯會轉型為政黨，26日為最後期限，27日起恐面臨撤銷登記。對此，婦聯會主委雷倩26日出面哽咽表示，沒有人可以想到婦聯會會落到這個境地，希望內政部重新考慮，不要在明天對長期公益團體下狠手。她也強調婦聯會沒有要組政黨，婦聯會非國民黨附隨組織，也沒有不當黨產問題。

雷倩表示，今天是4月26日，為去年12月24日內政部給婦聯會公文的大限之日，明天開始內政部有可能對婦聯會做撤銷登記、清算的處分，婦聯會不願意組政黨，第一是婦聯會的歷史傳統，70年來是蔣夫人創辦慈惠團體，過去她有很多政治身分，但是婦聯會是他完全做慈惠。

雷倩指出，第二，黨產會抹黑說他們有一部分的政治獻金，但政治獻金在過去十年紀錄，佔捐助的0.5％，且都是依照政治獻金法所為之正常政治獻金，其他的99.5%全部都是在做慈惠文教國際交流活動。第三，婦聯會未來的走向絕對不是推薦候選人參與公職選舉，因此在會員代表大會中反覆討論，應不應該成立政黨的時候，是以61:9的懸殊票數認為不應成立政黨。

雷倩說，絕大多數的代表認為，他們既然是公益團體，只能以公益團體的方式繼續貢獻國家社會，而且如果婦聯會組了政黨，對於現在針對政黨的不當黨產處理條例，會不會因為婦聯會成為政黨，繼續對婦聯會追殺，也沒有任何保障。

雷倩補充，會員代表大會當天，是時任國民黨主席吳敦義夫人親自來主張組政黨，會員投票結果，是絕對不同意做這件事情，足堪證明，婦聯會絕對不是國民黨的附隨組織，也足堪證明，黨產條例給黨場會公權力，繼續認定婦聯會為黨場會這件事情，毫無法律依據。她強調，將來在法院有絕對的信心，絕對會採取婦聯會主張，「我們不是國民黨的附隨組織，我們沒有不當取得財產，這是我們不組政黨的理由」。

對於內政部指婦聯會沒有在時效時內積極轉型，雷倩拿出函文反擊，她們不斷行文內政部，詢問作為政治團體的婦聯會，可不可以轉型非政黨的其他法人或團體，這些往來的函文比比皆是，絕對沒有怠於行動或是怠於決定。

她更批評衛福部、內政部對於婦聯會的作為都採取行政杯葛，去年10月16日會員代表大會，有提到除了懇求內政部讓他們成為組織，同時也討論，假設內政部不同意，將向衛福部申請成為公益團體，然而衛福部「反反覆覆」，稱內政部一定要同意，但內政部說這是團體自行決定，無權許可或不許可，「無權否准」，「兩個部會中間的皮球，已經踢了將近6個月」，所以他們完全沒有怠於行動，而是在努力掙扎存活。

雷倩接著有三個呼籲，第一，婦聯會在4月17日會慶之後向總統蔡英文陳情，懇請總統用過去對婦聯會的了解，以及總統高度考慮，考量現在台灣社會需要，「懇請總統，暫停內政部於四月底廢止本會立案主張，保留婦聯會存活生機」；第二是，3月12日在台北高等行政法院，內政部代表對法官說，如果婦聯會要轉型其他團體，樂觀其成並予輔導，「懇請速速允准婦聯會成為政黨之外的法人或團體」，兼顧理法，不要在四月底撤銷登記。

雷倩最後懇請立法委員考量政黨法第43條討論政黨如何運作，把政治團體拉入轉為政黨，這本身是否違憲，如果有，請儘速修法，「過去成立政治團體，沒有告訴我，將來有一天，會被迫成為政黨或是被消滅」。至於未來會採取哪些作為？雷倩說明，司法抗爭準備、國際關注的加強、海外聲援收集都是要做的。

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