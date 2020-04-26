婦聯會面臨強制解散　內政部：該結束就是要結束





▲婦聯會大樓。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者顧荃台北26日電

婦聯會明天面臨被強制解散的大限，內政部次長陳宗彥今天表示，政黨法規定很明確，政治團體兩年內應轉型成政黨，也給予婦聯會4個月緩衝，婦聯會未完成轉型，「該結束就是要結束」。

內政部依據政黨法要求婦聯會轉型為政黨，否則將下令解散清算，27日大限將屆。

陳宗彥受訪時表示，政黨法規定的很明確，政治團體2年內要轉型成政黨，若未完成就是廢止立案，內政部已給予4個月緩衝期，但婦聯會屆期仍未完成轉型，「該撤銷就是要撤銷，該結束就是要結束」。

對於婦聯會主委雷倩指婦聯會要申請成為公益團體，並呼籲內政部准許婦聯會成立政黨以外的法人團體，陳宗彥指出，婦聯會若要成立其他類型的法人團體，就按照相關方式去申請，這與內政部廢止婦聯會的政治團體立案沒有衝突，內政部並沒有規定婦聯會不能成立其他類型的法人團體。

陳宗彥說，內政部已經給予緩衝期，但婦聯會沒有意願去做相關處理，明天將會開始進行廢止立案的相關行政流程。

政黨法於民國106年12月6日公布施行，規定政治團體應於2年內，也就是去年12月7日前完成修正章程，轉換為政黨。

內政部指出，於2年期限屆滿前，內政部已通函給各政黨及政治團體，促其儘速完成改正。內政部於去年12月間召開政黨審議會討論，給予政黨4個月的補正期限，政治團體部分，也比照給予4個月緩衝期。

內政部說，婦聯會是依人民團體法立案的政治團體，一切依照政黨法規定，包含婦聯會在內的42個政治團體，未在改正期限內完成轉型，都將一視同仁，依法廢止立案。

關於婦聯會未來的走向，雷倩今天上午出面強調，絕對不是推薦候選人參與公職選舉，會員大會中也以61：9的懸殊差距，決定婦聯會公益貢獻社會，非籌組政黨。（編輯：楊凱翔）