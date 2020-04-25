國家隊就是強！　桃園71歲嬤加入製作防護衣：我以前是裁縫師咧

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日到觀音工業區慰勉接受國家隊徵召，製作防護衣廠商聚紡公司，聚坊在地的樹林里里長吳進昌說，聚紡公司長期贊助社區自主防災及關懷弱勢送餐計劃，因防疫接受國家隊徵召，投入防護衣製作，急需車縫人員，社區發動有裁縫經驗的婆婆媽媽志工支援，目前已有40人投入生產。

▲71歲嬤陳王秀枝(右二)，年輕時為人做洋裝，沒想到今日加入國家隊做防護衣！（圖／吳進昌提供）

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▲鄭文燦：謝謝阿嬤參加國家隊的防護衣製作。（圖／吳進昌提供）



其中，71歲的阿嬤陳王秀枝是成員之一，她告訴市長鄭文燦說，年輕時為人做裁縫女裝，沒想到今天投入國家隊參與做防護衣製作，讓她覺得很光榮。

樹林里里長吳進昌說，桃園市長鄭文燦今天率領相關人員到觀音工業區視察接受國家隊徵召，製作防護衣的廠商聚紡公司，除了慰勉第一線工作人員，也對聚紡公司集團製作P1、P2、P3等機能性及可以重覆使用的各種防護、隔離衣製程深入瞭了，對聚紡公司精湛的研發技術與高規格品質，力表肯定。

▲▼吳進昌里長感謝聚紡公司，長期贊助社區自主防災及關懷弱勢送餐計劃。（圖／吳進昌提供）



因防護衣生產需嚴格要求，製程滴水不漏，每件防護衣都是要保護防疫第一線醫護、警消人員，所以防護衣生產非常「厚工」，又因疫情仍然吃緊，防護衣全世界包括台灣國內供應仍然不足，樹林里為感念聚紡公司長期贊助社區自主防災及關懷弱勢送餐計劃，也積極發動社區有裁縫經驗的婆婆媽媽志工支援聚坊防護衣國家隊，目前已有40人投入生產防護衣工作。

▲聚紡公司生產各樣式機能性衣服。▼參與「厚工」的防護衣製作。（圖／吳進昌提供）

樹林里有裁縫經驗的婆婆媽媽，年紀泰半已過半百，對於厝邊好鄰居聚坊公司接受國家隊徵召，讓她們昔日做縫製衣的婆媽加入防護衣製作，感到無比光榮。

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