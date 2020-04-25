　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國家隊就是強！　桃園71歲嬤加入製作防護衣：我以前是裁縫師咧

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日到觀音工業區慰勉接受國家隊徵召，製作防護衣廠商聚紡公司，聚坊在地的樹林里里長吳進昌說，聚紡公司長期贊助社區自主防災及關懷弱勢送餐計劃，因防疫接受國家隊徵召，投入防護衣製作，急需車縫人員，社區發動有裁縫經驗的婆婆媽媽志工支援，目前已有40人投入生產。

▲感謝聚坊好厝邊婆媽支援防護衣生產

▲71歲嬤陳王秀枝(右二)，年輕時為人做洋裝，沒想到今日加入國家隊做防護衣！（圖／吳進昌提供）

請繼續往下閱讀...

▲感謝聚坊好厝邊婆媽支援防護衣生產

▲鄭文燦：謝謝阿嬤參加國家隊的防護衣製作。（圖／吳進昌提供）

其中，71歲的阿嬤陳王秀枝是成員之一，她告訴市長鄭文燦說，年輕時為人做裁縫女裝，沒想到今天投入國家隊參與做防護衣製作，讓她覺得很光榮。

樹林里里長吳進昌說，桃園市長鄭文燦今天率領相關人員到觀音工業區視察接受國家隊徵召，製作防護衣的廠商聚紡公司，除了慰勉第一線工作人員，也對聚紡公司集團製作P1、P2、P3等機能性及可以重覆使用的各種防護、隔離衣製程深入瞭了，對聚紡公司精湛的研發技術與高規格品質，力表肯定。▲感謝聚坊好厝邊婆媽支援防護衣生產

▲▼吳進昌里長感謝聚紡公司，長期贊助社區自主防災及關懷弱勢送餐計劃。（圖／吳進昌提供）

▲感謝聚坊好厝邊婆媽支援防護衣生產

因防護衣生產需嚴格要求，製程滴水不漏，每件防護衣都是要保護防疫第一線醫護、警消人員，所以防護衣生產非常「厚工」，又因疫情仍然吃緊，防護衣全世界包括台灣國內供應仍然不足，樹林里為感念聚紡公司長期贊助社區自主防災及關懷弱勢送餐計劃，也積極發動社區有裁縫經驗的婆婆媽媽志工支援聚坊防護衣國家隊，目前已有40人投入生產防護衣工作。▲感謝聚坊好厝邊婆媽支援防護衣生產

▲聚紡公司生產各樣式機能性衣服。▼參與「厚工」的防護衣製作。（圖／吳進昌提供）▲感謝聚坊好厝邊婆媽支援防護衣生產

樹林里有裁縫經驗的婆婆媽媽，年紀泰半已過半百，對於厝邊好鄰居聚坊公司接受國家隊徵召，讓她們昔日做縫製衣的婆媽加入防護衣製作，感到無比光榮。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
「2根蠟燭」暗示金正恩已逝　她爆真相：看這次官宣晚多久
快訊／田馥甄「逆風轉發」被罵爆　再PO文道歉了
羅志祥夜店搭訕國光女神「晚上有地方住？」　她爆：邀約很露骨
氣炸鍋2.5折超低價！4方法聰明用　延長壽命超簡單
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國家隊就是強！　桃園71歲嬤加入製作防護衣：我以前是裁縫師咧

治療1個月「3採陰」病癒！留學正妹曝確診心路　淚灑病房：別把我們當異類

男大生「現在有點危險」不搭車回家了！老媽撿到槍...網笑爛：果然親生

台鐵車長二採陰！陳時中：疑似個案過度恐慌「讓防疫步調變亂」

北東明有雨！天氣回穩時間點曝　到下週末都放晴「高溫上看32度」

多縣市封城兵推！葉金川嘆「把民眾嚇死了」…2理由轟：不切實際的超超前準備

和平封院17年歷史傷痛　陳時中：敦促台灣「現在有本錢抗疫」

忘了戴口罩！他附近狂找「娃娃機台有救星」　神轉折吐血...網全被戳笑

快訊／好消息！台鐵發燒車長「二採陰性」

與敦睦艦隊確診個案同健身房　台鐵列車長「一採陰」持續追蹤

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

國家隊就是強！　桃園71歲嬤加入製作防護衣：我以前是裁縫師咧

治療1個月「3採陰」病癒！留學正妹曝確診心路　淚灑病房：別把我們當異類

男大生「現在有點危險」不搭車回家了！老媽撿到槍...網笑爛：果然親生

台鐵車長二採陰！陳時中：疑似個案過度恐慌「讓防疫步調變亂」

北東明有雨！天氣回穩時間點曝　到下週末都放晴「高溫上看32度」

多縣市封城兵推！葉金川嘆「把民眾嚇死了」…2理由轟：不切實際的超超前準備

和平封院17年歷史傷痛　陳時中：敦促台灣「現在有本錢抗疫」

忘了戴口罩！他附近狂找「娃娃機台有救星」　神轉折吐血...網全被戳笑

快訊／好消息！台鐵發燒車長「二採陰性」

與敦睦艦隊確診個案同健身房　台鐵列車長「一採陰」持續追蹤

不斷更新／兄弟率先攻破索沙　3局3比0領先悍將

曾遭男星掐頸狂揍！　混血辣妹淚訴：不想下個女生也像我這樣受傷…4個月後近況曝光

國家隊就是強！　桃園71歲嬤加入製作防護衣：我以前是裁縫師咧

陳同佳出獄半年！來台投案「疫情解決再說」　網傻眼：連病毒都幫他

克服剪指甲恐懼！　機靈爸「頭抹神醬」騙汪注意力網讚爆

治療1個月「3採陰」病癒！留學正妹曝確診心路　淚灑病房：別把我們當異類

晚餐煮一半「隔壁小妞」從窗戶跑來借蔥！　網笑：順便借條魚

想解決石油低價危機！美國財政部長：政府正在考慮收購能源公司股權

不斷更新／林承飛本季首轟　統一3安追回2分 　三局樂天5比2統一

騎樓下遭陌生男伸狼爪…他驚喊「我不是你的菜」　嚇傻急報警：我被X了

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實…中肯炸

羅志祥30秒片瘋傳！男大生實測超衝擊

台鐵車長二採　住院中

台鐵車長發燒！4/20執勤路線曝

滅絕123年「澤珍珠菜」在基隆

台灣能否過關？陳時中曝關鍵時間點

快訊／磐石艦隊染疫擴大！

好天氣只有今天！周日「雨水彈炸北台灣」

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

全聯出招「結帳加速~」婆媽卻崩潰

羅「也沒犯法」是錯在哪？　網一針見血：爽要低調的爽

彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

羅志祥「一支錶能買一棟房」稀有行頭曝光

更多熱門

相關新聞

廠商捐次氯酸水生成機　里長擴大全區24里民使用

廠商捐次氯酸水生成機　里長擴大全區24里民使用

桃園觀音工業區廠商敦親睦鄰捐贈抗菌率達99.99%的微酸性電解次氯酸水生成機給樹林里辦公處，即日起每天早上9時至晚上9時止，免費提供給里民對抗新冠肺炎病毒，里長吳進昌更行有餘力且愛屋及烏，擴大至全觀音區24里民免費取用。

全聯出招「結帳加速~」婆媽卻崩潰

全聯出招「結帳加速~」婆媽卻崩潰

台美合作抗疫是「交易」？陳其邁回應

台美合作抗疫是「交易」？陳其邁回應

防疫無國界　花蓮捐防疫物資助三友幫

防疫無國界　花蓮捐防疫物資助三友幫

國民黨批外交部：連陳時中也敢騙

國民黨批外交部：連陳時中也敢騙

關鍵字：

聚坊樹林里婆媽防護衣吳進昌國家隊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boys名單被扒！

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」！網翻9年前片段露餡

周揚青想不通：哪來時間約砲？羅志祥認「時間管理有秘密」

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥健康檢查結果出爐超精彩

周揚青再罵：羅志祥道德淪喪沒救了！

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

快訊／周揚青直接點名愷樂！

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面