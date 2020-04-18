答應載她去爸爸喪禮…男半路溜進摩鐵！　少女控遭摸透～這證據判無罪

▲少女青青（化名）控訴林男以要替自己父親辦法會名義，將她載至摩鐵猥褻。（圖／取自pakutaso）

記者徐愷昕／桃園報導

17歲少女青青（化名）控訴，林姓男子先前以要載她前去參加已逝父親法會的名義，將她騙到摩鐵摸胸、親嘴猥褻，過程中甚至還強拉她手要求幫摸下體。檢方依強制猥褻罪將林男起訴，但法院勘驗雙方對話紀錄後，認為青青說詞反覆，且2人對話像情竇初開的男女，最後因證據不足，判林男無罪。

青青的父親在2017年5月3日過世，青青繼母的網友林男知情後，便以要幫忙辦法會為由邀青青見面。同年月22日，青青赴約後原以為林男要載她去參加父親法會，怎料林男卻將她載進一間摩鐵，進房後先是用雙腿夾住女方，接著開始撫摸青青全身，用嘴巴舔她胸部，甚至伸手強迫青青幫摸自己下體。

法庭上林男坦承有開車載青青去摩鐵，但否認有做出任何猥褻行為。法院審理時則認為青青說詞反覆，實在難有依據，最初警詢時青青說，林男約他是要載她去父親法會，但檢方第一次偵訊時她卻改口稱，林男約他是為了講繼母壞話；第二次偵訊又再換說詞表示，她是應繼母要求才前去與林男赴約。

法院調查再發現，青青與林男僅見2次見面，但她都有傳訊息報平安，從未提到自己受侵害，另青青當日結束後還有傳訊「既然我們都在一起，我覺得應該說清楚」給林男，林男回應「想你」後，青青又再回覆「開心開心」等話，法官認為青青既然被侵犯，怎會如此反應，甚至還主動表示要將林男介紹給自己家人認識，行為實在有悖於常理，2人相處底起有嫌隙，反而更像一般情竇初開的男女，審結依罪證不足，判林男無罪。

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