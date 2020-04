從臉書實習生變副總！她分享4途徑成為「不踩雷主管」

▲Facebook產品設計副總分享如何成為「不踩雷主管」。(示意圖,非當事人/取自免費圖庫Startup Stock Photos)



現為Facebook產品設計副總的卓茱莉(Julie Zhou),從實習生一路往上爬,25歲就升為菜鳥主管,歷經一連串感覺失敗又沮喪的管理之路,坦承「其實不太確定每件事該怎麼做」,如今管理數百人團隊,摸索出後天養成好主管之道,也出書分享如何成為「不踩雷主管」發揮領導潛能。

卓茱莉在《當上主管後,難道只能默默崩潰?》(The Making of a Manager: What to Do When Everyone Looks to You)一書分享,永遠不會忘記升上管理職的第一天,踏進會議室時同事臉上的表情,就像一個厭世少年被強迫參加表妹的寶可夢派對,對著她說「妳知道妳自己在幹嘛嗎?」

她非設計科班出身,從Facebook實習生一路往上爬,在25歲升為菜鳥主管後,開啟她一連串深感失敗、沮喪的管理之路。原以為是踏進職涯中令人興奮的下一章,卻發現晉升主管後「其實不太確定每件事該怎麼做」。

茱莉將成為主管的途徑分為4種,並提出解套方法,只要找到自己真正的課題,就能發揮領導潛能、不再踩雷:

1.學徒:團隊規模變大,你的主管正需要人協助帶領團隊。邊做邊學的你,若能適時向原主管請教,就能摸清部屬的脾氣。



2.開拓者:你可能是新創團隊的創辦人,需要獨自扛起所有責任。試著向公司外部的同行主管求助,從他們的經驗中找到解決問題的方法。

3.新來的主管:你因擁有管理經驗,而被挖角成為空降的新主管。你對團隊和工作內容還不夠了解。花點力氣和部屬培養信任感,誠實地交流,你會更快釐清狀況並找到改善方法。

4.繼任者:前主管離職後,你接手了他的團隊。受制於前主管的管理遺風,你的行事風格尚未成形,記得向同事坦白你需要時間適應和上手。

▲《當上主管後,難道只能默默崩潰?Facebook產品設計副總打造和諧團隊的領導之路》將於5月發行。(圖/時報出版提供)

此外茉莉還分享,如果沒想通以下事情,「當主管只會讓你更痛苦」。包括「員工表達意見,是因為信任你」、「不浪費任何人時間才是好會議」、「大家都推薦的人選不見得你需要」。她認為,透過定期與員工交換意見、一對一面談,才能知道員工最近遇上的困難,以及可以提供的協助;而會議的目的,是讓員工更清楚下一步該怎麼做,並提供有效的資源、增進團隊間的互助關係,而不是表面上客套、只報告好消息。

她花了3年,才逐漸明白自己在做什麼,從徵才到開除人、從規劃到提案,摸索出如何讓團隊發揮價值、引導部屬的訣竅等,現為Facebook產品設計副總的她,管理數百人的團隊,明白了最重要的一件事「好主管是後天培養而成,不是天生的。」卓茱莉將心路歷程寫成書,中文版將由時報出版於5月5日在台發行。