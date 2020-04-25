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從臉書實習生變副總！她分享4途徑成為「不踩雷主管」

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▲▼主管，職場，職場婦女，辦公，辦公室，白領。（圖／取自免費圖庫Startup Stock Photos）

▲Facebook產品設計副總分享如何成為「不踩雷主管」。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Startup Stock Photos）

記者林育綾／綜合報導

現為Facebook產品設計副總的卓茱莉（Julie Zhou），從實習生一路往上爬，25歲就升為菜鳥主管，歷經一連串感覺失敗又沮喪的管理之路，坦承「其實不太確定每件事該怎麼做」，如今管理數百人團隊，摸索出後天養成好主管之道，也出書分享如何成為「不踩雷主管」發揮領導潛能。

卓茱莉在《當上主管後，難道只能默默崩潰？》（The Making of a Manager: What to Do When Everyone Looks to You）一書分享，永遠不會忘記升上管理職的第一天，踏進會議室時同事臉上的表情，就像一個厭世少年被強迫參加表妹的寶可夢派對，對著她說「妳知道妳自己在幹嘛嗎？」

請繼續往下閱讀...

她非設計科班出身，從Facebook實習生一路往上爬，在25歲升為菜鳥主管後，開啟她一連串深感失敗、沮喪的管理之路。原以為是踏進職涯中令人興奮的下一章，卻發現晉升主管後「其實不太確定每件事該怎麼做」。

茱莉將成為主管的途徑分為4種，並提出解套方法，只要找到自己真正的課題，就能發揮領導潛能、不再踩雷：

1.學徒：團隊規模變大，你的主管正需要人協助帶領團隊。邊做邊學的你，若能適時向原主管請教，就能摸清部屬的脾氣。

2.開拓者：你可能是新創團隊的創辦人，需要獨自扛起所有責任。試著向公司外部的同行主管求助，從他們的經驗中找到解決問題的方法。

3.新來的主管：你因擁有管理經驗，而被挖角成為空降的新主管。你對團隊和工作內容還不夠了解。花點力氣和部屬培養信任感，誠實地交流，你會更快釐清狀況並找到改善方法。

4.繼任者：前主管離職後，你接手了他的團隊。受制於前主管的管理遺風，你的行事風格尚未成形，記得向同事坦白你需要時間適應和上手。

▲▼當上主管後，難道只能默默崩潰？Facebook產品設計副總打造和諧團隊的領導之路（圖／時報出版提供）

▲《當上主管後，難道只能默默崩潰？Facebook產品設計副總打造和諧團隊的領導之路》將於5月發行。（圖／時報出版提供）

此外茉莉還分享，如果沒想通以下事情，「當主管只會讓你更痛苦」。包括「員工表達意見，是因為信任你」、「不浪費任何人時間才是好會議」、「大家都推薦的人選不見得你需要」。她認為，透過定期與員工交換意見、一對一面談，才能知道員工最近遇上的困難，以及可以提供的協助；而會議的目的，是讓員工更清楚下一步該怎麼做，並提供有效的資源、增進團隊間的互助關係，而不是表面上客套、只報告好消息。

她花了3年，才逐漸明白自己在做什麼，從徵才到開除人、從規劃到提案，摸索出如何讓團隊發揮價值、引導部屬的訣竅等，現為Facebook產品設計副總的她，管理數百人的團隊，明白了最重要的一件事「好主管是後天培養而成，不是天生的。」卓茱莉將心路歷程寫成書，中文版將由時報出版於5月5日在台發行。

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