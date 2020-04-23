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Facebook獲智慧眼鏡新專利　未來將挑戰蘋果iPhone與Google Pixel

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▲▼ 。（圖／PatentlyApple）

▲Facebook獲得智慧型眼鏡的專利。（圖／PatentlyApple）

記者謝仁傑／綜合報導

Facebook 一直在開發智慧型眼鏡，去年12月發言人當時表示，公司計劃中的操作系統將專注於當前和未來的產品，例如擴增現實（AR）眼鏡；該公司新專利指出，為了在擴增實境系統（混合現實、AR 和 VR）中獲得引人注目的用戶體驗，必須依靠準確而高效的鏡頭來感測3D環境。

根據了解，Facebook 通過這個智慧型眼鏡的專利，未來將有可能挑戰蘋果 iPhone 和 Google Pixel。

Facebook 硬體負責人 Andrew Bosworth 表示，在過去10年間，蘋果 iOS 和 Google 的 Android 系統佔據了主導地位。他並提到「希望下一代（產品）能有更多的發展空間」，不過，「我們不能相信市場或競爭對手，來確保這些能夠實現，因此我們選擇自己做。」

計畫中的智慧型眼鏡具備了高性能和低耗能的深度相機，該相機對環境穩定、操作靈活並且具有貼合的外形尺寸；此外，用於深度感測的常規方法通常涉及三角測量或Tof的深度測量，且具有多個難關，例如基於三角剖分的方法通常需要高計算成本來生成一個涉及使用立體圖像校正的深度圖。

Facebook 表示，他們的深度鏡頭裝置（DCA）將確定與本地區域中一個或多個對象有相關聯的深度信息。

▲▼ 。（圖／PatentlyApple）▲▼ 。（圖／PatentlyApple）

▲專利圖(點擊放大)。（圖／PatentlyApple）

DCA包括光源組件、相機組件和控制器，光源組件被配置為將光脈衝投射到局部區域中。其中每個光脈衝又各自具有多種偏振類型；相機組件被配置為對被光脈衝照射的局部區域成像，包括多個增強像素，每個增強像素又具有多個各自的本地儲存位置，曝光間隔被劃分為間隔，並與一些間隔與投影的光脈衝同步，使每個相應的本地存儲存位置與不同偏振類型的關聯圖像形成數據。

NED進一步包括顯示器和光學組件，它是擴增實境系統的一部分；NED的顯示器配置為發出圖像光，光學組件被配置為將圖像光引導到與用戶眼睛相對應的位置，圖像光可包括由DCA確定的局部區域深度訊息。

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