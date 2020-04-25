【防疫第一線】抗SARS老將再戰新冠肺炎　兒聽到通知坦然「我不會說的」

▲振興醫院負壓隔離病房護理長楊淑如。（圖／際者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／專訪

振興醫院負壓隔離病房護理長楊淑如，是2003年抗SARS戰士，當年的小護士，時隔17年，已能一肩扛起護理團隊調度重責。她回憶起2月底在家中接獲同仁通知，醫院收治了首例確診病患那天，有著母親抗煞印象的兒子十分坦然，給了一個安心的眼神，隨後更窩心表示，「我什麼都不會說的」。

新冠肺炎疫情延燒4月餘，振興醫院在這場新冠戰役中，共收治5名確診病患，截至4月16日，已有2人二採陰性出院，2人「陰陰陽」出不了院，還有1人在加護病房奮戰中。

請繼續往下閱讀...

楊淑如表示，振興醫院共有3間負壓病房、16間專責病房，目前負壓病房還有2人在住，入住最久的病患，已超過40天。而護理同仁在疫情爆發以來，除了接受完善的教育訓練外，上班前第一件事，也是互相監測身體狀況，確認沒有發燒或其他症狀，才能開始一天的工作。

▲負壓隔離病房有固定出入時間，醫護人員與患者多通過電話聯絡。（圖／振興醫院提供）

「醫院給我們的支持很不錯，會配給維他命等保健食品，讓我們提升免疫力。」楊淑如笑道，負壓隔離病房的護理師，共有15人，配合分艙分流，以3人一組搭配輪值。雖都是從胸腔與感染專科病房借調而來，專業照顧上不成問題，但因新冠病毒相較於以往的流感重症，多了些「不確定性」，因此監督與管控也更為繁複嚴謹。

楊淑如舉例，此次確診患者雖然以輕症居多，但進負壓病房前，防護衣依然要穿得到位，由於物品進到病房，基本上是「只進不出」，加上紙筆不能帶進去，護理同仁一開始都要將病患生理數值牢記於腦中，再進行比對。但隨著院方發明了「隔空監控系統」，照護同仁才能擺脫「五床背五組數字」的惡夢。

防疫戰如同棒球賽，病毒與防疫團隊難分勝負， 好不容易九局下半防疫團隊站滿壘，卻被病毒來個連續三振，進入平局。防疫進入延長賽，在第一線的醫護人員，壓力勢必也不小。

▲振興醫院負壓隔離病房外觀。（圖／記者嚴云岑攝）

不過，被問到照顧確診病人至今，最辛苦的經驗為何？楊淑如卻給出了意料之外的答案。

「我想，最辛苦的是病人。」楊淑如說，「過去我們忙的是病人流動率，以及解決重症問題，現在病房收治的患者，雖然大多都是輕症，但因為完全沒有家屬陪伴，加上醫護人員也不會進行非必要接觸，心態上比較孤獨。」

話雖如此，楊淑如仍對同仁照顧有加，包括叮囑回家前要先洗澡，避免把風險帶回家。到廟裡拜拜時，也會祈求第一線同事能全身而退。被問到部分基護反應，衛福部將護理師訂為「一班一萬」而非「一人一萬」有何看法？她無奈笑了，「有沒有領錢不重要，我只希望她們平安就好。」

▼遠端監控系統導入後，護理師終於不用天天天燒腦背生理書數據。（圖／振興醫院提供）