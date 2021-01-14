變種病毒集中檢疫用公費　李秉穎：以後各國來都免付費？

▲李秉穎質疑，變種病毒還會持續增加，實在不需要大驚小怪。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／台北報導

指揮中心因應南非變種病毒出現，宣布自14日零時起，有南非共和國或史瓦帝尼王國旅遊史之旅客，一律入住集中檢疫所，且不需要支付場所費用。對此，專家諮詢小組成員李秉穎則質疑，變種病毒還會增加，一段時間後所有國家來的旅客都要集中檢疫，「都不必付費？」

國內13日確認案813史瓦帝尼籍個案感染南非變種病毒株，指揮中心也宣布對策，抵台者14天內曾有南非共和國或史瓦帝尼王國旅遊史（含在當地轉機）之旅客，將比照自英國入境或14天內具英國旅遊史者，入境後一律入住集中檢疫所且採檢，但新聞稿內容指出「旅客不需支付集中檢疫場所費用」。而指揮中心醫療應變組副組長王必勝回應，會統計量能並回報後再做商討。

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而專家諮詢小組成員、台大醫院兒童感染科醫師李秉穎則在臉書轉發指揮中心貼文，並指出「又來一個？世界各地發生的突變病毒會繼續增加，一段時間以後，所有國家來的旅客都要集中檢疫，都不必付費？！」

另外，《ETtoday新聞雲》記者也進一步訪問李秉穎，他再次強調，變種病毒一定會越來越多，這種作法是「大驚小怪」，其實照一般的防疫規範進行即可，變種病毒尚未有科學證據顯示傳染力特別強或有其他症狀。他認為，只要持續觀察國際形勢就好，除非有看到病毒新的特徵，否則不必做到這樣的方式。

李秉穎直言，到時候全世界都會有不同的變種病毒，這樣的東西要去做集中檢疫，還要公家出錢，「有必要嗎？」他說，不知道我們在怕什麼，新冠病毒沒有不一樣，又不是漲了翅膀會飛，「想像力太豐富了」。

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