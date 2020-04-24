37億賭金非法匯台案！蕭姓大亨5000萬交保　一堆人前來護駕閃離法院

▲蕭世耀在多名親友陪同下離開法院。（圖／讀者提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署24日起訴博弈集團股東蕭世耀，並移審嘉義地方法院開庭，法官諭知在押的蕭世耀以新台幣5000萬元交保，並限制住居、出境，且需於每週一、四定期向法院報到。

博弈大亨蕭世耀被控經營博弈網站集團，利用旗下公司平台從事博弈簽賭，還請美女直播主吸引投注，並將賭金以地下匯兌匯回37多億元，嘉義地檢署偵查終結，今天將蕭世耀等21名被告分別依違反洗錢防制法、違反商業會計法及賭博等罪嫌起訴。

▲蕭世耀在多名親友陪同下離開法院。（圖／讀者提供）

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，被告蕭世耀及另一名共犯吳毅信還在羈押中，今天一併移審嘉義地方法院開庭，被告2人經法官訊問後，雖否認犯行，但本案有證人指證及相關書證、物證可佐證，足以認為2被告犯嫌重大。

洪裕翔指出，法官審酌檢察官已就本案證據調查完畢，以及被告2人涉案罪嫌對國家社會治安影響程度，涉案情節、社經地位、財力狀況及檢察官、被告、辯護人意見，認為諭知被告相當保證金，以及限制住居、出境、出海等方式，應能確保後續審判順利進行，而可代替羈押。

因此，法官裁定被告蕭世耀以5000萬元具保，包括現金2000萬元，剩餘3000萬元部分須由6人來擔保，擔保人身分須是公司行號負責人或董監事，公司資本額也須達500萬元以上。

另外，被告吳毅信的具保金額是2000萬元，包括600萬元現金，其他1400萬元部分則由3人來擔保，擔保人身分也要是公司行號負責人或董監事；2名被告均限制住居、出境、出海，且於每週一、四定期向嘉義地方法院法警室報到。

蕭世耀今天交保步出嘉義地方法院後，對於現場媒體詢問均不發一言，並在許多年輕人護衛下快速搭車離開法院。

蕭世耀委任律師翁偉倫指出，檢方起訴認為被告蕭世耀投資博弈的股份是50%，應有所誤會，他所投資的是境外菲律賓有牌照的網路事業，未來在審理過程會清楚交代及證明。

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