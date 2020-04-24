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37億賭金非法匯台案　蕭姓大亨「籌不出5000萬」交保金待審　

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▲嘉檢對蕭世耀等21人提起訴訟，圖為捷豹集團。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉檢對蕭世耀等21人提起訴訟，圖為蕭世耀本人。（圖／翻攝蕭世耀臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署24日起訴經營博弈集團的蕭世耀等人，並移審嘉義地方法院開庭，法官諭知在押的蕭世耀交保金為5000萬元，蕭男認為太高，改現金2000萬元，其餘須由公司負責人擔保。

博弈大亨蕭世耀被控經營博弈網站集團，利用旗下公司平台從事博弈簽賭，還請美女直播主吸引投注，並將賭金以地下匯兌自境外匯回新台幣37多億元，嘉義地檢署偵查終結，今天將蕭世耀等21名被告分別依違反洗錢防制法、商業會計法及賭博等罪嫌起訴。

▲嘉檢對蕭世耀等21人提起訴訟，圖為捷豹集團。（圖／嘉義地檢署提供）

▲圖為捷豹集團直播攝影棚。（圖／嘉義地檢署提供）

被告蕭世耀及另一名共犯吳毅信還在羈押中，今天一併移審嘉義地方法院開庭，承辦檢察官陳靜慧蒞庭主張，蕭世耀部分，因有共犯賴朝興、蔣振銘在逃通緝中，仍有重保的必要，交保金須5000萬元；而吳毅信的交保金為2000萬元。

移審庭中途休息，由被告律師聯繫家屬可籌措交保金情況，蕭世耀律師認為金額太高，被告的存褶、珠寶等都被查扣，一時無法籌措，家屬僅能籌到現金1500萬元；吳毅信律師也覺得金額高，家屬只能籌到現金500萬元。

移審庭的庭長卓春慧表示，雙方各退一步，被告蕭世耀交保的現金為2000萬元，其餘3000萬元部分，須由6人來擔保，擔保人身分須具公司行號負責人或董監事；被告吳毅信交保的現金是600萬元，其它1400萬元部分，則由3人來擔保，擔保人身分也須是公司行號負責人或董監事。

卓春慧指出，蕭世耀、吳毅信若能於下午3時籌措到現金及擔保人，須限制住居、出海，且每週要向法院報到。

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