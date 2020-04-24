「流浪小黑狗」趴草叢躲雨！　他對望5分鐘心軟收編…得知真相卻氣炸

▲路邊小黑狗眼神求救，近看發現是安全帽。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

近日天氣濕冷，在外頭看到流浪的毛小孩總會特別不捨！一名網友指出，昨天出門在草叢中看到一條小黑狗，露出一雙水汪汪大眼，不時朝他眨呀眨，似乎是趴在草叢裡躲雨，眼神流露滿滿無辜，正當他下定決心要收編時，才發現令人憤怒的真相。

原PO在臉書社團「爆怨公社」PO出照片，這條「小黑狗」趴在草叢裡，僅露出一顆頭往外看，「我跟牠對看了大概5分鐘，眼睛還會眨啊眨的」，心想天氣這麼冷又下著雨，不忍狗狗繼續在外頭受寒，加上牠一動也不動，眼神像是在發出求救訊號，於是原PO決定出手相救。

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▲雨水讓安全帽看起來更像狗狗的頭。（圖／翻攝自爆怨公社）



當他懷抱著緊張的心情湊近一看，竟發現這根本不是一條小黑狗，而是被人隨意丟棄在路旁的安全帽，5分鐘前對著他眨眼的只是安全帽上3顆反光的小白點，害他浪費了5分鐘和一頂安全帽交流，先前內心的不捨與掙扎全都是在浪費時間。

照片曝光引發網友驚呼，沒仔細看真的以為是狗狗，「真的超像的」、「哈哈哈哈，這抱怨也太好笑了吧」、「我也被騙了」、「我還很認真的看了好久」、「靠X呀！看起來很像小黑狗」、「亂丟垃圾惹怒了愛狗人士」。

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