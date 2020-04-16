動團要修法「經訓練領證就能手術 」獸醫暴怒：瞎搞　農委會回應了

▲流浪狗。（圖／記者姜國輝攝）



記者許展溢／台北報導

動物保護各種議題長期都是各界關注焦點，中華民國獸醫內科醫學會理事長翁伯源不滿指出，近來有動團提出修法草案，要排除獸醫師法規定，經訓練就能領證書合法使用麻醉藥品及做絕育手術。有獸醫師批，獸醫師身分都經5年學校教育並通過國家考試，怒轟養很多或抓很多貓狗，不代表就可以當獸醫。

翁伯源直指，假如用動保愛心的大旗就可以瞎搞胡搞，再來創造世界第一無照獸醫手術士，真是服了這些自以為是的動保人士。假如麻醉、手術可以就這樣訓練，要問獸醫系5年的訓練都沒有辦法讓學生有機會動手，大家會有什麼辦法？他氣說，無知比貪污更令人不齒，麻醉藥品之所以要管制就是怕濫用，不知道這樣的情況，真的是保護動物還是在殘害動物？

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▲動保團體監督平台在臉書怒轟，沒經過專業訓練和考試合格就是密醫。（圖／記者姜國輝攝）



翁伯源表示，假如這此理論可以通，大家接受訓練一下拿個證書，就可以幫人手術，拔牙，幹嘛要醫師、牙醫師和藥師，豈能僅靠一般訓練就可以開放使用麻醉藥物及進行手術，參照各國情況也無不具醫師或獸醫師的身份能使用麻醉藥物而進行手術。此例一開將造成災難，不僅違反動物保護法之精神，更造成麻醉藥物之濫用並且也會出現流向無法管控。

動保團體監督平台在臉書怒轟，沒經過專業訓練和考試合格就是密醫，養很多或抓很多貓狗不代表就可以當獸醫，就像是有人生3胎也不會變成婦產科醫生，有人從小感冒到大，也不會變成耳鼻喉科醫生，有人吃藥吃10年也不會變成藥師，那為什麼動保團體當久了就可以做獸醫才會做的事？

▲針對動團提案，農委會說明，只是協助彙整各縣市意見。（圖／記者姜國輝攝）



動保團體監督平台接著控訴農委會長期以來的動保政策，絕大多數都是被動保團體牽著鼻子走，參考獸醫的意見永遠都是那些偏向動保團體，導致今日動保政策，在許多專業獸醫師及第一線工作人員的眼中根本錯誤百出，每年更不停的大灑錢給特定團體預算、經費一直花，卻看不見成效。

對於此提案，農委會說明，這是動團提案之一，農委會只是協助彙整各縣市意見，再向動團說明。而動團後來對該案也沒有堅持要繼續。至於地方立場？農委會表示，各縣市還有很多問題需要考量，並強調此案單純只是動團提案，就算要修法還要一大段過程，現在只是動團提案並討論階段。