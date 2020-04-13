受傷白浪暗夜驚慌癱趴車道　暖警救援只因「生命不分貴賤」

▲浪浪小白受傷癱趴在車道上，員警救援道路邊後安撫。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

人民保母對生命都一視同仁！民眾通報，潭子區11日晚間有一隻受傷小白狗在車道中央驚慌失措，十分危險。員警到場後立刻醫面指揮交通，一面將牠帶到路邊安撫，場面十分溫馨。由於小白身上沒晶片，警方除先通知動保處帶回治療外，也呼籲飼主出面認領。

大雅警分局潭子分駐所11日晚間9點許獲報，潭子區甘水路二段往環中路方向，有一隻小白狗走在車道上，疑似受傷的牠看到車輛不會閃躲，經過車輛只能跨越對向車道才能通過，十分危險。

派出所副所長林錦鋒、警員廖晉賢得知後立刻前往現場，找到小白後，發現牠腳部受傷，所以無法行走。員警一面指揮交通，一面引導小白到路邊安全處，幫他解除危機。由於小白看似十分驚恐，員警也蹲在牠身旁安撫，小白也比較沒那麼緊張。

▲▼浪浪小白有胸背帶卻沒植晶片，找不到主人。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警檢查牠身上的胸背帶，沒有任何識別身分物品，由於時間已晚，加上小白極需醫療，立刻通知動保處及動物救援隊到場，經確認身上也無晶片，先將牠帶往醫院治療並安置。

大雅分局表示，除了呼籲飼主趕緊前往指認小白帶回，並應依規定植入晶片。生命不分貴賤，尊重生命、保護動物是無法用任何東西去衡量。同仁能迅速作出判斷並與相關權責單位聯繫，值得鼓勵。台中市急難動物救援對象以受傷、車禍、虛弱、病重等情形或受困於水溝、溪床、高處等無法自行脫困之遊蕩犬、貓為主，民眾如有發現可撥打救援電話04-23812009或1999市民專線通報。

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