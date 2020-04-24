內政部教你！溫馨叮嚀「多人運動」也要防疫…大推這4種線上方法





▲內政部暗酸羅志祥「多人運動」。（圖／翻攝自內政部臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

羅志祥（小豬）、周揚青正式宣佈切了9年情，女方23日寫了一封千字分手信，指控羅志祥揪朋友搞「多人運動」，引發網友熱議。內政部24日防疫宣導中大玩時事梗，還提醒網友們「多人運動」也要注意防疫。

內政部24日在臉書上貼出防疫圖片，教導民眾「在家也能高效防疫」。內政部表示，他們專為週末迴避人潮、堅守家裡的民眾客製「線上防疫運動」，內政部小編親身試驗了幾週，吸貓 、找朋友聊天，戶外踏青，所有願望在家一次滿足，「線上防疫運動就是這麼樸實無華，且防疫呢！歡迎大家加入！」

值得一提的是，內政部還在留言處中提及，「多人運動（如：籃球、足球、橄欖球...等）也要注意防疫喔！小編關心你！」暗酸23日遭前女友周揚青爆料私下揪朋友搞「多人運動」的羅志祥。

對此，網友們笑稱，「內政部這麼敢用梗？」、「小編時事梗跟超緊」、「小編你真的很母湯」、「溫腥小提醒欸」。

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