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農漁民未列入紓困補助對象　農會嘆：深掘心頭最軟的一塊肉

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▲朱立倫日前走訪新北市石門區富基漁港，舉行農漁民座談會。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫日前走訪新北市石門區富基漁港，舉行漁民座談會。（圖／朱立倫辦公室提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫日前走訪新北市石門區富基漁港，並舉行座談會瞭解農漁民在疫情之下生計受到的影響。石門農會總幹事李昌烈於會中直指蔡政府，照顧基層不能翻臉不認人，過去開口說「我們是心頭最軟的一塊肉」，現在是軟土深掘。

朱立倫提到，農民、漁民的工作型態就是自主營運，卻被政府排除在「自營作業者或無一定雇主」範圍之外，無法領取三萬元現金補助，加上漁工薪資、家庭負擔，就快面臨斷炊危機！

走訪魚市場，攤商反映疫情衝擊太大，朱立倫指出，農漁產品出口，今年三月份與去年同期比較衰退兩成；其中水產品出口的金額衰退高達26.2％，海鮮餐廳、魚市場業績下降九成，整個海鮮市場影響很重；休閒農場、漁場也直接降到一成的業績。

朱立倫針對紓困部署提出建議，因應農漁會營業收入減少，補助農業推廣費用；農、漁民整體補助不足，因為難以證明自主營運收入，而無法申請紓困，政府應盡快訂定方法出來；休閒觀光農、漁會沒有明確補助辦法；再者，因為預期心理造成搶購肥料、農藥，造成搶購短缺，一定要事先協調、配給，不要造成恐慌。

至於目前紓困民眾僅90萬人，佔全台灣民眾不到4%，總金額只佔紓困總金額不到一成，朱立倫提到，目前紓困方案政府預計給300萬人，實情上，是全台灣包括中小企業、出口外銷、勞工、農漁民，將近8成民眾都受到輕重不一的影響。朱呼籲，政府至少應該拿整體紓困規模的兩成（2100億），來照顧受到衝擊民眾。

座談會現場淡水、三芝、石門、金山、萬里漁會、農會的理事長、總幹事皆到場反應基層聲音，當地立法委員洪孟楷、林文瑞也隨即在立法院召開記者會，要求農糧署解決問題。

石門農會總幹事李昌烈表示，照顧基層不能翻臉不認人，過去開口說「我們是心頭最軟的一塊肉」，現在是軟土深掘。他希望，降低營業稅、中央存保農會信用部稅率也應該一併調整。金山漁會常務監事簡銀柱也說，「政府不要把農漁民當作憨人！」、「這樣（不補助）對農漁民能交代嗎？」

金山漁會總幹事朱麗鑾說，政府三萬元紓困，把漁會會員排除在外，只限定職業工會，漁民也是「自營作業者或無一定雇主」，喊話一定要公平對待！

▲朱立倫日前走訪新北市石門區富基漁港，舉行農漁民座談會。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫日前走訪新北市石門區富基漁港，舉行農漁民座談會。（圖／朱立倫辦公室提供）

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