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快訊／悍匪劫走板信銀行78萬　台中圳溝挖出「犯案衝鋒槍」

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▲▼警方在台中一處圳溝下挖出涉嫌銀行搶案的犯案衝鋒槍，將再追查提供槍枝的男子到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在台中一處圳溝下挖出涉嫌銀行搶案的犯案衝鋒槍，將再追查提供槍枝的男子到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區板信銀行3月底發生搶案，搶匪持長槍闖入銀行劫走78萬多元後逃逸，嫌犯在隔天遭警方逮捕，警方在嫌犯身上找到改造短槍以及28顆子彈，以及剩餘的70萬贓款，但卻獨缺當時搶銀行所使用的長槍，10天後在台中一處圳溝下挖出涉案的M4衝鋒槍。

據悉，54歲的陳姓嫌犯當時準備大幹一票，但身上只有一把以3萬元價格購買的仿貝瑞塔90手槍，所以找來41歲的趙姓男子借「M4衝鋒槍」到板信銀行大直分行狂開6槍劫走78萬元，還涉嫌開槍打傷保全。

警方逮捕陳嫌時，並沒有發現「作案時的長槍」，警方透過陳嫌供詞以及地緣關係鎖定提供槍枝的趙姓嫌犯，並在台中一處台鐵涵洞下的圳溝挖出涉案槍枝。

▲▼警方在圳溝內找到搶案用的衝鋒槍，外面包裹的麻布袋與嫌犯所使用的極像。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在圳溝內找到搶案用的衝鋒槍，外面包裹的麻布袋與嫌犯所使用的極像。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，趙男與陳嫌2人在獄中認識，2人假釋出獄後仍保有聯繫，趙男平時與從事繪製中國傳統神像圖為主，經濟狀況還不錯，陳嫌就是向趙借來衝鋒槍犯下銀行搶案，也將追查趙姓男子到案說明

警方調查，陳男因工作不順遂且遭同事冷嘲熱諷，找來朋友幫忙貸款買百萬轎車想開Uber，但不會使用手機作罷，平時靠人幫忙想償還「人情債」，才決定挺走險大幹一票。

嫌犯供稱，當時嫌犯到台中向趙姓獄友借了一把改造仿M4衝鋒槍，並將槍藏在旅行袋中，徒步到銀行旁的巷子內抽出長槍，直接進入銀行，一進去就開槍打中保全，並朝天花板狂轟5槍後劫走78萬多元逃逸。

警方在台中台鐵涵洞的圳溝下挖出涉案的M4衝鋒槍，疑似為操作槍改裝而成，整把槍枝滿是泥土，警方也將槍枝帶回清洗，事後也將送由專業鑑定比對DNA，並持續追查涉嫌提供槍枝的趙男到案。

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