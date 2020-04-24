驗屍報告揭「病毒1月就入侵美本土」　最早染疫死者身分曝光

▲美國成為新冠肺炎疫情最嚴重的國家。（圖／路透）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電

舊金山灣區衛生官員近日公布死者檢驗報告，2月6日過世的健康女性是美國最早新冠肺炎死亡案例。官員推論，案例是「冰山 一角」，病毒1月初已經入侵美國本土。

儘管官方沒有公布死者姓名，洛杉磯時報、有線電視新聞網（CNN）經由親屬求證，今天報導2月6日過世的這名死者，就是57歲在灣區的半導體公司科林研發（ Lam Research）擔任經理的陶德（Patricia Dowd）。

家人表示，陶德的身體狀況良好，「保有運動習慣 、注意飲食、沒有服用藥物、不抽煙」。但她在1月底突然生病，出現感冒症狀，過世之前5天打電話給哥哥說無法參加家庭聚會。

陶德的哥哥說：「她說身體不舒服，很少看到她這樣。」後來她狀況好轉之後，開始在家工作，過世當天早上8時仍與同事聯繫，大約2個小時之後，女兒發現她心臟病發過世。後來疫情在美國惡化，家人對陶德死因產生懷疑。經過法醫檢驗，在陶德身上驗出病毒。

另外一名2月17日過世的67歲男性同樣是近期驗屍發現病毒。聖克拉拉郡（Santa Clara County）21日宣布，從兩名在2月初病逝的死者身上檢測出2019冠狀病毒疾病 （COVID-19）。

▲醫療人員承受極大壓力。（圖／路透）



衛生官員柯迪（Sara Cody）說：「這兩個死亡案例都沒有旅遊史。我們大膽假設，2月初已有顯著程度的病毒在社區傳播。」 她稱這兩例是「冰山一角」，代表底下有未知的大量傳染。這個冬天流感盛行，加上檢測裝備有限、對病毒瞭解不多，導致這麼晚才發現，「當時要分辨流感與 COVID-19很困難」。

這個時間點，早於一般認知2月28日華盛頓州的美國首起死亡案例。柯迪相信，病毒1月初已在舊金山灣區流行。從驗 屍報告中得到的新資訊可以證明，3個月前，衛生當局仍把注意力放在入境美國的外來客與郵輪時，病毒已經悄悄在社區傳播。

CNN報導指出，對更多死者進行調查之後，證明美國實際的確診與死亡人遠高於現有的數字。根據22日官方統計，美國確診人數超過82萬、死亡4萬6000多人。