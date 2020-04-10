陳菊戰名嘴再添敗！不滿謝寒冰批高雄氣爆「騙」災民⋯求償300萬敗訴

▲陳菊告謝寒冰刑事部分敗訴後，另民事求償300萬、要求登報道歉，北院4月10日判她敗訴。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅志華／台北報導

總統府秘書長陳菊不滿名嘴謝寒冰在節目上，批評她任市長時在高雄氣爆的作為，又質疑她官邸電費有2個月超過12萬是「亂花錢」，提告妨害名譽；刑事部分，北院2019年12月判謝寒冰無罪，陳菊民事再求償300萬、要求登報道歉，北院4月10日判她敗訴。

陳菊不滿謝寒冰在節目《新聞龍捲風》上，批她任高雄市長時，官邸電費每2個月高達12萬，被爆料後才降至5、6萬，又稱高雄市政府在氣爆案中，沒向災民說清代位求償與國賠間的差異，「用這種論件計酬而且讓律師去騙災民」，導致災民權益受損等內容，自訴提告謝寒冰誹謗罪。



▲謝寒冰出席民事庭。（圖／記者羅志華攝）

刑事審理時謝寒冰否認犯罪，稱電費「每2個月」是隨口說出，後面也講明官邸電費降至5、6萬，而他對氣爆案中最不滿的就是，高市府沒向災民揭露「高市府在氣爆案中也是被告」的事實，也沒跟災民講清楚國賠與代位求償的差異，害災民權益受損。

北院刑事審理時，考量陳菊的確曾因官邸電費過高遭媒體報導，監察院的調查報告也指出官邸平均電費為12萬多元，而謝寒冰也在口誤後修正；評論氣爆部分，也屬可受公評之事，於2019年12月5日判謝寒冰無罪。

陳菊先前不滿名嘴吳子嘉、張友驊、謝寒冰及立委費鴻泰、藝人張琍敏等人，批評她在高雄市長期間的作為陸續提告，其中謝寒冰、費鴻泰、張琍敏在刑事部分一審皆無罪，張友驊部分北院審理中，而與吳子嘉的訴訟將於4月16日宣判。

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