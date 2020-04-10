　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳菊戰名嘴再添敗！不滿謝寒冰批高雄氣爆「騙」災民⋯求償300萬敗訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陳菊告謝寒冰民事求償300萬敗訴。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲陳菊告謝寒冰刑事部分敗訴後，另民事求償300萬、要求登報道歉，北院4月10日判她敗訴。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅志華／台北報導

總統府秘書長陳菊不滿名嘴謝寒冰在節目上，批評她任市長時在高雄氣爆的作為，又質疑她官邸電費有2個月超過12萬是「亂花錢」，提告妨害名譽；刑事部分，北院2019年12月判謝寒冰無罪，陳菊民事再求償300萬、要求登報道歉，北院4月10日判她敗訴。

陳菊不滿謝寒冰在節目《新聞龍捲風》上，批她任高雄市長時，官邸電費每2個月高達12萬，被爆料後才降至5、6萬，又稱高雄市政府在氣爆案中，沒向災民說清代位求償與國賠間的差異，「用這種論件計酬而且讓律師去騙災民」，導致災民權益受損等內容，自訴提告謝寒冰誹謗罪。
▲▼謝寒冰被陳菊告北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲謝寒冰出席民事庭。（圖／記者羅志華攝）

刑事審理時謝寒冰否認犯罪，稱電費「每2個月」是隨口說出，後面也講明官邸電費降至5、6萬，而他對氣爆案中最不滿的就是，高市府沒向災民揭露「高市府在氣爆案中也是被告」的事實，也沒跟災民講清楚國賠與代位求償的差異，害災民權益受損。

北院刑事審理時，考量陳菊的確曾因官邸電費過高遭媒體報導，監察院的調查報告也指出官邸平均電費為12萬多元，而謝寒冰也在口誤後修正；評論氣爆部分，也屬可受公評之事，於2019年12月5日判謝寒冰無罪。

陳菊先前不滿名嘴吳子嘉、張友驊、謝寒冰及立委費鴻泰、藝人張琍敏等人，批評她在高雄市長期間的作為陸續提告，其中謝寒冰、費鴻泰、張琍敏在刑事部分一審皆無罪，張友驊部分北院審理中，而與吳子嘉的訴訟將於4月16日宣判。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
新冠肺炎超狡詐！研究至少變異3型　「B型最毒」中英德法全同一
300天燒不停「38度↑成常態」　她怕：中鏢秒重症！釣出一票
「小框、大框、外全」酒店術語分不清！老司機6分鐘拆解帳單一次
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳菊戰名嘴再添敗！不滿謝寒冰批高雄氣爆「騙」災民⋯求償300萬敗訴

直擊／酒「館」免停業...高調紓困：大班帶客賺高佣金　PO文老闆下場曝！

原能會研究員「驗收放水」　圖利廠商108萬元！貪污罪起訴

直擊／金芭黎續營業…逆天長腿小姐「這邊沒罩」　看到媒體驚喊：不要拍～

花蓮男用餐到一半…突遭4黑衣惡煞闖入「持刀狂砍10秒」！警方調查中

防疫期間還敢惡搞消防隊　社區保全謊報「失火了」遭罰3000元

口罩開單喊價：三盒特價1000！　16人急匯款給「藍可欣」才知遭詐

網路瘋傳「確診破5千」　簡體字「破功」...疑為境外帳號

太平翻車父子離奇雙亡！檢警「1關鍵」揭真相　身後事令人鼻酸

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

陳菊戰名嘴再添敗！不滿謝寒冰批高雄氣爆「騙」災民⋯求償300萬敗訴

直擊／酒「館」免停業...高調紓困：大班帶客賺高佣金　PO文老闆下場曝！

原能會研究員「驗收放水」　圖利廠商108萬元！貪污罪起訴

直擊／金芭黎續營業…逆天長腿小姐「這邊沒罩」　看到媒體驚喊：不要拍～

花蓮男用餐到一半…突遭4黑衣惡煞闖入「持刀狂砍10秒」！警方調查中

防疫期間還敢惡搞消防隊　社區保全謊報「失火了」遭罰3000元

口罩開單喊價：三盒特價1000！　16人急匯款給「藍可欣」才知遭詐

網路瘋傳「確診破5千」　簡體字「破功」...疑為境外帳號

太平翻車父子離奇雙亡！檢警「1關鍵」揭真相　身後事令人鼻酸

獨／直擊下令熄燈首日！林森北日式酒店偷營業…酒客「抱緊緊小姐」不捨放

石門水庫存水剩42%！水情也吃緊　鄭文燦視察盼梅雨季快點來

中職二軍／周磊被強襲球擊中　中信兄弟10比6逆轉富邦

21歲男醫院太平間「遺體消失」　30公里外發現已下葬13天...急挖棺！

手機傳出連續啾啾聲　歐告90度「萌系歪頭殺」極致問號：是在吵...？

柯文哲「會用煮飯電鍋煮口罩？」　他一情形…換新的反浪費：內鍋專用就好

郵差門口喊：小白！　歐告奔出「搖尾收信」小碎步開心回家

JHBL／沒晉級壓力放開打　太子15分退懷生喜獲首勝

步態不穩、易抖＝「巴金森氏症」！醫教簡單辨別法：別和阿茲海默症搞混

受惠防疫商機！盛弘首季營收年增10.83%　轉投資敏成熔噴不織布產能全開

氣泡狂冒！甘馧茶飲打造全台獨家無酒精「香檳茶」　還有邪惡紅豆燒加珍珠

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

社會熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

快訊／高雄火車、水泥車互撞！釀4傷　

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態

譚德塞轟：台灣霸凌我　竟爆出「大陸網軍」冒充

羅東工地挖出蠟化女屍　死1個月

盜圖「確診女公關」本尊是網紅　帳單流出業者喊告

老司機「拆解帳酒店單」讓你一次搞懂

酒店照常營業！老司機揭開真相：小姐集中在「這」層

確診酒店女公關不是她！　本尊氣炸：盜圖還得病

大陸網軍臥底反串怒譙譚德塞幕後關鍵曝！

全台酒店一夜熄燈！黃創夏笑讚確診女公關

高雄「金芭黎」沒停業…晚上一堆逆天長腿還在陪酒

高雄「水泥車、火車」事故！撞擊畫面曝光

更多熱門

相關新聞

鄭南榕逝世31周年　內政部、陳菊發文追悼

鄭南榕逝世31周年　內政部、陳菊發文追悼

4月7日是言論自由日，也是31年前《自由時代周刊》創辦人鄭南榕為爭取言論自由自焚犧牲的日子，有感現今社會假訊息充斥，內政部今天在臉書發文追悼鄭南榕，並hashtag「來路不明消息不亂傳」；總統府秘書長陳菊也在個人臉書表示，因為鄭南榕，「讓自由得以不用仰望」。

陳菊接監察院長呼聲高？　蔡英文親口回應了

陳菊接監察院長呼聲高？　蔡英文親口回應了

陳菊嗜好敗壞官威？張友驊否認誹謗

陳菊嗜好敗壞官威？張友驊否認誹謗

說陳菊「落井下石」　費鴻泰無罪確定

說陳菊「落井下石」　費鴻泰無罪確定

花媽勸說居家檢疫者　趴趴走最重罰100萬

花媽勸說居家檢疫者　趴趴走最重罰100萬

關鍵字：

陳菊高雄氣爆名嘴謝寒冰

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面