紐約州採驗3000人13.9％有抗體　州長推估已有270萬居民染病

記者黃翊婷／綜合報導

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）23日對外公布一項數據檢測結果，內容提到，州內共有3000名居民接受檢測，發現有13.9％的人體內擁有新冠肺炎（COVID-19）病毒的抗體，按照這個比例推算，全紐約州可能有270萬人染病。

▲紐約州長古莫。（圖／路透，下同）

根據《路透社》報導，古莫說明，接受調查的3000名居民是有外出購物但無工作的人，並非像超市店員或是公車司機等必不可少的勞工，但這些受檢者中有13.9％體內擁有新冠病毒的抗體，這也意味他們與在家隔離的人相比，是更容易受到感染的族群。

古莫指出，雖然依據檢測結果數據推算，紐約州可能已有270萬人染病，但這也連帶顯示，其實新冠肺炎的致死率比部分專家所擔心的還要低一些，他通過這次調查增加對病毒的了解，後續將會針對州內確診者較少的區域放寬相關防疫規定，並在未來幾週內繼續增加採驗樣本數量。

▲美國是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家。

古莫也提到，截至目前為止，在非裔、西班牙裔的社區中測得的陽性比例較高，之後會針對這部分進行更多檢測；此外，由於在過去一週內住院病患的狀況陸續改善，他認為紐約州最糟糕的時期可能已經過去了，因此把注意力轉移到這項檢測研究。

而根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的最新資料顯示，目前美國總確診病例數為85萬6209例、4萬7272例死亡，其中疫情最嚴重的地區仍是紐約市，累計已有1萬5074人染病死亡。