SOGO台北店滿5千送4百連續13天　「防疫戰備車」加購現賺1800元

記者蔡惠如／台北報導

隨時序進入4月底，百貨通路紛紛進入母親節第二波檔期，因新冠肺炎疫情影響，3、4月逛街人潮持續下滑，導致通路紛紛在母親節「加碼」催客，SOGO台北店3館，包括化妝品、小家電、服飾女鞋均推滿千送百回饋，以往僅首6日，今年加碼到全檔期13天全有，另還推「防疫戰備車」，價值3,846元的商品只要2,000元就可買到。

▲SOGO忠孝館推出「防疫戰備車」。（圖／SOGO提供，以下同）

疫情持續影響零售市場，SOGO也坦言，3、4月忠孝店與復興店人流減少30%，第二波母親節檔期主打宅商機，消費者可透過SOGO IG Shopping & SOGO自營電商iStore下單採購，連忠孝的化妝品特惠也可買，不出門也能購物。

而針對SOGO忠孝、復興、敦化3館，從4／28至5／10期間，祭出化妝品、香氛消費滿5,000元送400元抵用券；小家電消費滿5,000元送400元抵用券；大家電消費滿萬元送500元抵用券，全檔期長達13天都適用，比起往年時間多1倍，減少民眾群聚消費。

▲【忠孝館】Only SOGO-ESTEE LAUDER 小棕瓶修護組，價值5,780元，優惠價3,900元，限量100組。

忠孝館則針對化妝品、香氛、小家電滿千送百，再加碼特定業種100元抵用券，等同消費滿5,000元送500元抵用券，回饋率最高達10%，另於其自營超市FRESH MART也在4／30單天，推出限量200台「防疫戰備車」加購活動，包括食用油、醬油、罐頭與除濕包等價值3,846元的民生用品，其超市會員消費滿2,000元，便可用2,000元加購。

▲【復興館】SHISEIDO東京櫃 美肌加倍組，價值2,891元，特價1,620元，限量30組。

復興館則表示，台灣疫情穩定，品牌貨源充足，針對要銷貨的前提之下，去年母親節最低回饋8折，今年則可折扣到7折，其館內有一半以上的品牌，都推出比去年要低的折扣，其中針對女鞋、內衣等較辛苦的業種，也首度推出消費滿3,000元，送500元特定類別抵用券，另聯合6大運動品牌，也推正品指定鞋款下殺到6折的特惠價。

▲GUCCI最新旗艦店將於5／1提前開張，馬上有消費滿2萬送2千回饋。（圖／記者蔡惠如攝）

復興館店長許淑賢補充，GUCCI旗艦店將提前於5／1正式開幕，趕上此波母親節促銷檔期，也成為館內精品最高峰的時機，從4／28至5／10期間，包括GUCCI、BAO BAO、BURBERRY、巴黎世家、COACH單日累計滿2萬元送2,000元抵用券。

▲【復興館】GUCCI GG Marmont系列彩色斜紋绗縫肩背包，價格店洽。

4／28至5／3期間寶格麗、香奈兒、卡地亞、愛馬仕、伯爵、TIFFANY單日累計消費滿3萬送1,500元抵用券；LV單日消費滿3萬元送1,000元抵用券。

▲【復興館】BALENCIAGA CLASSIC MINI CITY迷你經典黃色肩背手提包，售價54,200元。