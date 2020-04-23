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「口罩的痕跡是歷史的痕跡。」陳時中金句大盤點...鐵漢柔情「藏滿滿幽默」

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▲0418疾管署記者會。（圖／指揮中心提供）

▲例行記者會。（圖／指揮中心提供）

記者周亭瑋／綜合報導

疫情爆發以來，「鋼鐵部長」陳時中展現超強領導能力，帶領指揮中心、第一線人員守護國人健康，在暖男形象深植人心的同時，阿中部長神來一筆的各種金句，往往成為眾人熱議話題，《ETtoday新聞雲》記者就帶讀者們回顧，時而霸氣、時而戳笑點的超強語錄吧！

在每天的例行記者會上，對於阿中部長穩健的台風，時不時噴出的幽默，大家再熟悉不過了。最近，敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，足跡又遍布北中南，眼看國軍被國人大肆抨擊撻伐，陳時中語重心長地說，「每個人自覺不同，只要願意講就是對的，不要說什麼隱瞞不隱瞞，這只會讓疫調困難」、「對確診者獵巫越厲害，事實呈現就會越少，對疫情控制會造成阻礙......，現在防疫成功是因我們都有同理心、高度的素養，一旦社會變成對立面，疫情就難以控制，這要拜託社會」。

請繼續往下閱讀...

果然金句一出，安撫許多憤慨不已的朋友。事實上，阿中部長的發言每每都能引發討論，究竟他還曾說過哪些經典神句呢，讓我們繼續看下去......。

●「如果人之間開始不信任，病毒就有機可趁。」
磐石艦確診個案中，有位官兵設籍台北市，日前副市長黃珊珊公布其足跡，被質疑明明有六處卻僅曝光一處，對此她直言，「這場疫災考驗我們對人的信任。」而陳時中也贊同這個說法，並進一步指出，病毒不會認識地方或中央，只要有破口它就進來。

●「實質檢疫不是時間到了就下課。」
針對海軍爆發群聚，加上在船舶沒有停靠他國港口期滿30天的情況下，就放人下船飽受抨擊。陳時中神比喻，「不管14天還是30天，都是實質檢疫，並非時間到就下課，考試考過才可以下課。」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 陳時中累了。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中摀臉閉目。（圖／記者屠惠剛攝）

●「當兵怕被排擠，我吃壞肚子也不敢講。」
面對國軍風氣可能導致疫調困難，外界也擔憂官兵不敢通報使得「下情無法上達」。陳時中不禁吐露心聲，自爆過去當預官時，連長非常兇，要求士兵不要去福利社亂買東西吃，所以那時候吃壞東西不敢講，因為會有連帶責任，講了以後整排、整連都不能休假，「以後在那個班很難存活」。

●「誰也騙不了誰，就讓歷史時間證明這一切。」
前段時間，ＷHO質疑台灣信件內容，並打壓台灣一事，身為指揮官的他直呼，「這樣真的是無言以對啦！真的不需要這樣講，歷史會把很多事情洩漏的很清楚，在現在世界訊息資料越來越多的情況下，誰也騙不了誰，就讓歷史時間證明這一切。」

●「台灣沒有大意的本錢。」
4月中旬國內確診人數明顯趨緩，外界不禁好奇，是否能在夏天恢復平常民眾可以做的群聚活動。當時，陳時中強調，「全球在4月3日病例破百萬，但今天才15日已經破了200萬，台灣看起來是守得不錯，但是也沒有大意的本錢。」

●「內行人講外行話。」
之前WHO宣稱，台灣沒有明確提出「人傳人」警告，對此陳時中難得重話回擊，任何公共衛生學者或醫師等專業人員看見2個詞後，應該都能明白什麼樣的病患需要被隔離治療，進一步研判該等病患有「人傳人」的可能，硬要扯台灣沒有明示，「根本是內行人講外行話。」

●「她有難言之隱。」
台北某知名酒店公關之前驚傳確診，且疑似在出現症狀前後還有去上班，在前一天疫調時，竟稱生活單純。對此陳時中表示，「昨天報告她是這樣子講，可是我們的疫調人員覺得不太相信這樣的講法，所以展開資訊、通聯及整個足跡搜索，發覺她有難言之隱。」

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中講過超多金句。（圖／記者李毓康攝）

●「與其用時間來罵台灣，不如花點時間向台灣學習啦！」
WHO秘書長譚德塞曾公開直指台灣霸凌，引爆議論，當時陳時中霸氣回應，「與其用時間來罵台灣，不如花點時間向台灣學習啦！」

●「一個是不怕死、一個是不識相。」
3月期間，高雄一名美國回台的男大生，因居家檢疫無法出門，竟找朋友來家裡開趴。當時，陳時中被問及此事時怒道，「在家開趴一個是不怕死、一個是不識相啦！」

●「國外有些區域試劑可能比擲筊還不準。」
在疫情延燒全球之際，各國紛紛投入快篩、疫苗研發，而台灣目前有許多生技業者仍在排隊等待食藥屬放行快篩試劑，對此陳時中淡定表示，「國外有些區域試劑可能比擲筊還不準，所以在台灣疫調戰略上，精確性非常重要。」

●「脾氣不好是我弟弟，我替他道歉。」
阿中部長「鋼鐵行程」眾所周知，愚人節當天，就有網友製作哏圖，表示陳時中其實有雙胞胎，才能輪流上班不累。事後，他幽默回應，「有看到那些圖，那今天愚人節嘛，我大部分都很平和，但有時候脾氣不好，如果脾氣不好那是我弟弟，我替他抱歉。」

●「一個手退一步，像跳吉魯巴。」
針對社交距離，應保持室外1公尺、室內1.5公尺，陳時中進一步解釋，何謂1公尺的距離，「一個手退一步，像跳吉魯巴」一樣。

●「不會讓病人鬧事當沒事。」
3月期間，傳出有位財經界大老的外籍媳婦，在回台後確診新冠肺炎，並收治進負壓隔離病房，卻因飲食習慣差異，在病房大鬧要醫師為她買漢堡，對此陳時中回應，「醫院不是旅館」，合理的要求醫院會盡量幫忙，不合理的要求將會依法加重處分，不會讓病人「鬧事當沒事」。

▲▼武漢包機返台現場照片曝光。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲武漢包機返台，陳時中到機場視察。（圖／翻攝臉書／衛生福利部）

●「結婚只有2個人啊。」
指揮中心3月間宣布，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。因此，就有人詢問，可以結婚嗎？當時，陳時中笑答，「結婚只有2個人啊。」

●「現在還敢出國，那被罵就沒話說。」
3月間國內境外移入案件大增，陳時中當時呼籲，不要仇視留學生和早在疫情擴散前就出國的人，「但若你現在還敢出國，那被罵就沒話說」。

●「臉上的口罩痕跡，是歷史的痕跡。」
第二批武漢包機抵台後，第一線人員徹夜進行檢疫安置工作，事後有位護理人員與陳時中合照時，滿臉都是N95口罩的痕跡，他暖心讚道，「這是留下歷史的痕跡，這麼辛苦能夠替台灣做事情。」

●「他們是人，他不是豬、他不是一塊肉。」
2月期間，台北市長柯文哲提及，該如何有效監控居家隔離者的動向時，曾拋出「電子手銬」一說，後來陳時中對此回應，「他們是人，他不是豬、他不是一塊肉，解決之道應該要有好的關懷系統及社會支持力量。」


●「不要讓媽祖憂心啦！」
當初，外界相當關心大甲鎮瀾宮媽祖遶境是否取消，陳時中就坦言，疫情發展上的確非常不利於舉行大型活動，更感性地說，「媽祖是慈悲的，疫情間要保護自己，不要讓媽祖憂心啦！」

●「自己選的國籍，後果自己承擔。」
2月時，陸委會「小明的故事」掀起軒然大波，沒多久指揮中心撤回措施，陳時中更直言，「當初國籍沒選台灣就要自己承擔。」

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