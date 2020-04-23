赴陸發展「憂成為下個張經義」 邱垂正：只要不違法政府尊重工作權益

▲張經義背景起底後，引發赴陸工作的國人擔憂是否成為箭靶。（圖／翻攝自張經義之《白宮義見》臉書）

記者任以芳／台北報導

張經義事件讓不少赴陸工作的台灣國人十分擔心，會不會成為下一個箭靶？對此，陸委會發言人邱垂正今（23日）再次重申，「台灣是民主法治的社會，若不涉及違法，政府一定會尊重人民工作的選擇。」

陸委會對張經義展開調查，讓不少到大陸工作讀書的台商、台青、台幹感覺不安。對此，邱垂正表示，舉例「近年，有不少台灣教師到大陸發展，只要是專業教學不擔任職務，不算違法。台灣藝人到大陸純表演、商業演出，同樣不違法。台商赴陸投資，只要不違反三原則，不涉及擔任黨政軍相關職務，或加入組織成員，就沒有違反兩岸條例的問題。

另外，赴大陸發展多年的台青、海峽兩岸青年交流協會執行長鄭博宇，也被網友檢舉起底，目前任職北京創業公社台港澳事業部總經理，雖然此單位並非首鋼子公司，首鋼也只是股東之一，但首鋼集團是大陸純國營事業，台灣人在「間接」體系任職是否違法？邱垂正表示，「有任何個案被檢舉，我們都會進行必要查證，個案還在查處當中。」

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

邱垂正強調，政府會對當事人任職的機構與職務內容加以審視，會在國家安全與國人的工作權找出平衡點。「台灣是我們安身立命的家園，我們政府有義務提醒國人赴陸就業，仍然要遵守兩岸條例相關規定，避免擔任可能危害國家安全與國家利益職務，以維護台灣整體利益。。」

另外，根據「兩岸人民關係條例」第33條第2項規定，任職於陸方黨政軍外，任職於陸方黨務、政務系統所屬事業單位也涉嫌違法，依照規定，台灣人民不得擔任公告禁止之中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員，否則可依法處新台幣10萬以上50萬元以下罰鍰。