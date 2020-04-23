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林榮基被潑漆...陸委會：譴責暴力　網嗆：這只是第一次警告

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▲▼林榮基遭潑漆，陸委會在臉書譴責暴力，卻遭嗆這只是第一次警告。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林榮基遭潑漆，陸委會在臉書譴責暴力，卻遭嗆這只是第一次警告。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

香港銅鑼灣書店前店長林榮基，21日上午8時許在北市遭人潑漆，警方在22日陸續逮捕3人歸案，但沒想到陸委會發文譴責暴力，卻有網友在下面留言，「林榮基小心一點，這只是我們對你的第一次警告」，警方將著手介入偵辦。

林榮基在台灣開書店，預計在25日開幕，但卻在21日上午遭曾姓男子潑灑紅漆，警方逮捕曾嫌以及其哥哥還有涉嫌教唆的鄭姓男子到案，訊後依照恐嚇等罪嫌送辦，但是隔一日，在23日警方又接獲陸委會報案。

陸委會在臉書社團發表以「譴責暴力」當作標題的文章，內文主要強調「我國是民主法治國家」並強烈譴責相關人士對於林榮基先生的暴力滋事行為，也說到，「政府一定會追究，嚴懲不法」。

但卻有1名網友在下面留言，「林榮基小心一點，這只是我們對你的第一次警告，我們在台北的弟兄多，搞死你紛紛鐘的事」，讓陸委會擷圖向警方報案。

據悉，該名網友的臉書上自我介紹自稱「中華愛國同心會」、「中華統一促進黨」、「洪門二一海聯誼總會員工」以及「中國國民黨南洋分部」，並說自己來自台北市，現居則是在新加坡，除此之外並沒有其他留言以及使用痕跡。

陸委會也在23日上午將資料送到警局，警方目前也將蒐集資料，找出幕後留言的人到案說明。

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