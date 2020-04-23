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張經義條款？ 陸委會：將重修禁任職陸黨政軍例示

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▲▼張經義自拍影片回應。（圖／翻攝張經義之《白宮義見》臉書）

▲張經義任職大陸東方衛視遭陸委會調查開罰。（圖／翻攝張經義之《白宮義見》臉書）

記者任以芳／台北報導

「來自台灣的記者」張經義任職上海東方衛視駐美國白宮特約記者，被陸委會指涉嫌違反《兩岸人民關係條例》進行徹查。由於，張已涉違反「兩岸人民關係條例」第33條第2項規定，其中細項並沒有列出張所任職大陸東方衛視，政府一開始就至找不到相關機關願意接手處理，直到移交NCC辦理，遭外界質疑，陸委會作法是否有政治目的？對此，邱垂正表示，「一定會秉持『勿枉勿縱』的原則。」

針對張經義事件，外界提出質疑，一開始找不到相關機關接手，直到陸委會昨把案子移交NCC處理，之前沒有事先公告，事後發動有關機關審查的做法，等於是先射箭再畫靶？對此，邱垂正指出，「我們要重申《兩岸人民關係條例》第33條第2項規定，修訂迄今並無變動，立法目的是為了維護國家安全之社會安定。」

▲▼川普針對張經義事件在推特寫下「現在就阻止他！」（圖／翻攝自白宮影片、Donald J. Trump推特）

▲川普針對張經義事件在推特寫下「現在就阻止他！」（圖／翻攝自白宮影片、Donald J. Trump推特）

另外，針對「兩岸人民關係條例」第33條第2項規定，並未列出張經義所任職大陸東方衛視，邱垂正指出，「大陸上海東方衛視直屬政府系統、黨務系統也好，我們公告無法把所有禁止的大陸媒體全部寫進去。」

目前NCC(國家通訊傳播委員會)也將組成專案小組，並邀請陸委會來共同審查。邱垂正強調，「主管機關會調查相關事證，了解他職務的內容，給予當事人陳述意見機會，再做正式決定。」張經義如果確定受罰，會是什麼樣罪名？邱垂正說，「依照行政程序依法處分，尊重主管機關決定。」

▲▼ 陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

由於，「兩岸人民關係條例」第33條第2項公告禁止項目已經實行17年之久，目前大陸的組織機關也有組改，職務架構也很多改變。邱垂正指出，政府擬對兩岸條例第33條第二項公告的陸方黨政軍組織進行修正，「母法不變，只把第33條第2項禁止公告項目完整。」

其中，「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，禁止擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員」。邱垂正表示，政府擬對其中的「例示」進行修正，包含股權比例要占百分之機屬於黨政軍機構的直屬企業單位，都是主要修訂的方向，研擬修正例示法規命令後，將在國發會的眾開講平台公告兩個月，吸納各方意見，再修正送往行政院內部通過，最後送立法院備查，完成法定程序。

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