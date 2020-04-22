香港反送中2少年被控「謀殺」等3罪！屯門法院：不准保釋

▲香港一名清潔工在衝突中受傷。（圖／翻攝自Hon Kai C臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

香港70歲的羅姓清潔工，去年11月在上水北區大會堂附近的反送中現場，遭示威者持磚頭重擊頭部去世。港警日後循線逮捕涉案的6名嫌犯，一直到今（22）日，其中兩名分別為16歲及17歲的少年，被控訴「謀殺」、「蓄意傷人」及「暴動」等三項罪名，在屯門裁判法院提堂，案件押後到6月，且不准保釋。

綜合港媒報導，一名70歲中國籍男子羅長清﹙死者﹚2019年11月13日早上約11時52分途經新界上水龍運街二號北區大會堂外馬路時，被人投擲硬物擊中頭部受傷，於翌日傷重死亡。港警在2019年12月13日循線在上水及大埔拘捕涉案的3名男子及2名女子，年齡皆在15至18歲之間，他們涉嫌謀殺、參與暴動及傷人。

香港新界北總區刑事總部高級警司陳天柱表示，今（22）日正式控告兩名分別為16歲及17歲的少年共3項罪名，包括「謀殺」、「蓄意傷人」及「暴動罪」。此外，他還強調，相信還有嫌犯沒有落網，警方去年的懸賞80萬港元緝兇，至今仍然有效。

陳天柱續指，對於有許多年輕人入世未深就涉及嚴重罪案，感到非常憂心，社會上有部份人採取包庇及縱容或支持的態度，令年輕人誤以為暴力可解決事件，他譴責有心人士利用假消息誤導年輕人，令市民守法意識變薄弱。最後他強調「絕不姑息，會將暴徒繩之以法」。

值得注意的是，案件已進入司法程序，港警不會就案情作進一步交代，法庭押後到6月1日在東區裁判法院進行交付程序，兩名被告不准保釋。

▲清潔工被磚頭砸死。（圖／翻攝臉書社團「無敵新聞香港」）



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