敦南誠品5/31「18小時不間斷講座馬拉松」　詹宏志凌晨4點開講、陳文茜壓軸

▲誠品敦南店倒數一個月將舉行「31天異想倒數」，5/31當天凌晨起連續18小時「不間斷講座馬拉松」，作家詹宏志凌晨4點30分開講，而壓軸則由知名媒體人陳文茜擔綱。（圖／誠品提供）

記者林育綾／台北報導

全台首家24小時書店敦南誠品將於5月31日熄燈閉幕，誠品董事長吳旻潔今（23）日公布，將由信義誠品接棒24小時書店，5月29日試營運無縫接軌，6月1日正式開幕，屆時台北將難得同時有2間深夜不打烊書店！而敦南誠品在5月31日凌晨起，連續18小時舉行「不間斷講座馬拉松」，知名作家與企業家詹宏志將於凌晨4點30分開講，而壓軸則由陳文茜擔綱。

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▲「誠品敦南店」是誠品書店創立的起點，亦是全球首家24小時營運的書店。（圖／誠品提供）



「誠品敦南店」是誠品書店創立的起點，亦是全球首家24小時營運的書店，因為都市更新，不得已告別讀者，董事長吳旻潔特別在4/23世界閱讀日向讀者宣告，「新24小時書店」由「信義誠品」接棒，並承諾只要誠品持續營運，「永遠會有一間24小時不打烊的書店」。

▲誠品宣告，新24小時書店由信義誠品接棒，5/29試營運，6/1正式開幕。（圖／記者湯興漢攝）

信義誠品24小時書店將在該棟3樓，超過千坪面積是敦南誠品的2.5倍，將擴增超過17萬種書籍和選物，是敦南店的1.8倍。另外將首次成立「外文專區」，廣增至2萬種外文書，希望與世界脈動零時差接軌，還會與國外出版社洽談推出每季書展；而「藝術專區」也將有6千種選書，此外更展開全台唯一「24小時音樂館」、書店裡的24小時生鮮超市，還有深夜咖啡、調酒、台式小吃，打造一座「生活與晝夜閱讀的博物館」。

▲信義誠品24小時書店將在該棟3樓，超過千坪面積是敦南誠品的2.5倍。（圖／記者湯興漢攝）

而誠品敦南店倒數一個月將舉行「31天異想倒數」，5月1日首先登場的是「毛小孩伴讀日」，邀請超人氣明星柴犬「Q將」擔任一日店長，當天更歡迎讀者帶著家中的毛小孩，到誠品敦南店「親子共讀」。而浪漫的5/20誠品敦南店將變身「一日婚紗館」，開放讀者報名到書店裡拍婚紗；此外也首度開放拍攝畢業紀念照、歌手韋禮安書店駐唱、作家酒吧、深夜吃泡麵等31種驚喜。

▲誠品敦南店5/1舉辦「毛小孩伴讀日」，人氣明星柴犬「Q將」擔任一日店長，也歡迎讀者帶著家中的毛小孩「親子共讀」。（圖／誠品提供）

重頭戲「5/31誠品敦南店閉幕日」，有24小時不停歇的活動，邀讀者一起說再見。當日從凌晨零時起，邀請多位名家連續18小時「不間斷講座馬拉松」，知名作家與企業家詹宏志將首次於凌晨4點30分開講，而壓軸則由知名媒體人陳文茜擔綱。

▲5/31敦南誠品連續18小時「不間斷講座馬拉松」，知名作家與企業家詹宏志首度在凌晨4點30分開講。（圖／誠品提供）

▲5/31敦南誠品連續18小時「不間斷講座馬拉松」，壓軸由知名媒體人陳文茜擔綱。（圖／誠品提供）

晚間7時在誠品敦南店戶外廣場將舉辦「星空下的Live騷動」，由旺福、四分衛、脆樂團、昆蟲白等樂團輪番接唱，用歌聲陪伴大家迎接「最後倒數」，誠品會在這天陪伴讀者直到午夜正式熄燈，也打造「靈感不打烊巴士」，從誠品敦南店接駁讀者到「新24小時書店誠品信義店」。

▲誠品董事長吳旻潔與誠品敦南夥伴，也將在當天舉行「線上異地倒數」，讓讀者跟敦南誠品說再見。（圖／誠品提供）

董事長吳旻潔提到，屆時將是台北城難得有2間「24小時不打烊書店」同時存在，而在防疫期間，她認為「24小時書店不能間斷」的理念與疫情不衝突，強調書店內基本的防疫措施會做好，若到時有讀者出門不方便，誠品也將有「線上異地倒數」，可以透過直播的方式，讓讀者跟敦南誠品說再見。

至於近來疫情是否衝擊書店營運，有無向文化部申請紓困補助來維持？吳旻潔表示，「其實投入文化事業這一塊，從來就沒想要政府的補助，這是一個清醒且自覺的選擇。」不過松菸誠品確實因為疫情，比過去衰減約3到4成的人流，但她理解「此刻當然是健康最重要」，目前在台灣的分店皆沒有特別向政府申請紓困，內部能做的就先做；但在蘇州和深圳分別有停業20天與40天，中國大陸有提供紓困補助，不過「還是要自立自強」。

▲誠品董事長吳旻潔表示，「投入文化事業這一塊，是一個清醒且自覺的選擇。」（圖／誠品提供）