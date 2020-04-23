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信義誠品接棒24小時書店「4關鍵原因」　台中園道店有望「期間限定」跟進

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▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲信義誠品接棒成為「新24小時書店」！（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

全台首家24小時書店敦南誠品將於5月31日熄燈閉幕，今（23）日公布「新24小時書店」確定由信義誠品接棒，誠品總經理李介修也透露選擇信義誠品的4個關鍵因素，包括「交通、面積、業態、內容」，董事長吳旻潔也說此處有更大的想像空間、可能性更多元；另也透露呼聲極高的台中園道店，未來有可能以舉行活動的方式，成為「期間限定24小時書店」。

▲▼誠品敦南店倒數一個月將舉行「31天異想倒數」，董事長吳旻潔公布新24小時書店由信義誠品接棒，5/31敦南誠品連續18小時「不間斷講座馬拉松」，知名作家與企業家詹宏志凌晨4點30分開講，而壓軸則由知名媒體人陳文茜擔綱。（圖／誠品提供）

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▲「誠品敦南店」陪伴讀者30年，因都市更新將於5/31熄燈。（圖／誠品提供）

「誠品敦南店」陪伴讀者30年，是誠品書店創立的起點，亦是全球首家24小時營運的書店，因為都市更新不得已告別，董事長吳旻潔特別在今（4/23）世界閱讀日向讀者宣告，「新24小時書店」由信義誠品接棒，並承諾只要誠品持續營運，「永遠會有一間24小時不打烊的書店」。

▲▼誠品敦南店將在5/31結束營業，今日誠品董事長吳旻潔招開記者會，親自宣布下一家24小時誠品書店將選在誠品信義店。（圖／記者湯興漢攝）

▲誠品董事長吳旻潔承諾，只要誠品持續營運，「永遠會有一間24小時不打烊的書店」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲信義誠品3樓面積有1千多坪，是敦南誠品的2.5倍。（圖／記者湯興漢攝）

誠品總經理李介修也透露，選擇信義誠品成為新24小時書店的4個關鍵因素，包括「交通、面積、業態、內容」。交通方面相當便利，附近停車場也夠；而面積有1千多坪，是敦南誠品的2.5倍，空間不會給讀者壓迫感；在內容演繹上也更有多元性，另外此處業態多元，較有想像空間且有實現的可能。

至於先前誠品在臉書提出5家分店，包括信義、松菸、南西、園道、台大，邀請網友按讚「新24小時書店大預測 」，除了信義誠品獲得許多讚之外，台中園道店的呼聲也相當高。吳旻潔透露，也許未來園道店可以透過舉辦活動的方式，成為期間限定的24小時書店，只不過暫時不太可能是常態性。

▲▼誠品台中園道店有望已舉辦活動方式，成為「期間限定」的24小時書店。（圖／只是 ZISHI ／取自臉書「誠品書店 eslite bookstore」）

▲誠品台中園道店未來有望以舉辦活動方式，成為「期間限定」的24小時書店。（圖／只是 ZISHI ／取自臉書「誠品書店 eslite bookstore」）

信義誠品24小時書店將在該棟3樓，以「多維世界，與你同步看見」賦予夜書店新定義，超過千坪面積是敦南誠品的2.5倍，將擴增超過17萬種書籍和選物，是敦南店的1.8倍。未來每月雙週六將舉辦名人夜讀活動，另外將首次成立「外文專區」，廣增至2萬種外文書，希望與世界脈動零時差接軌，還會與國外出版社洽談推出每季書展。

而「藝術專區」也將有6千種選書、設計品更首創琴藝展演空間；更展開全台唯一24小時音樂館，不定期舉辦深夜DJ秀、發片藝人巡演、售票演唱會等；以及書店裡的24小時生鮮超市，還有深夜咖啡、調酒、台式小吃，打造一座「生活與晝夜閱讀的博物館」。

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲信義誠品確定接手24小時書店的任務，以「多維世界，與你同步看見」賦予夜書店新定義。（圖／記者湯興漢攝）

【誠品信義店】營業時間
3樓書店、音樂館、知味市集：24小時營業 
3樓 eslite Café： 08:00-01:00 
商場、兒童館、風格文具館、精品文具館：11:00-22:00

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