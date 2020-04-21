林榮基被潑紅漆…柯文哲「這種行為必需制止」：誓死捍衛說話權利





▲柯文哲回應銅鑼灣書店老闆林榮基被潑紅漆事件。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

前香港銅鑼灣書店店長林榮基即將於台北中山區重啟「中山銅鑼灣書店」，結果他21日上午在早餐店用餐時，卻突然遭到不明人士潑灑紅漆。對此，台北市長柯文哲表示，自由以不侵犯他人的自由為範圍，潑紅漆這種行為必需制止。

林榮基流亡來台一年，21日上午8時許到書店附近的咖啡廳吃早餐，突然遭一名戴著鴨舌帽、口罩及深色衣褲的男子靠近，持飲料杯裝的紅漆潑灑，雖然他追上前，仍被對方逃跑，從頭到腳包括頭髮、衣服全是紅漆，返回書店簡單清理及換衣後，隨即報警處理。警方帶著他前往醫院驗傷，所幸無大礙，事後他也豎起大拇指，對媒體讚美台灣警察。

面對林榮基被潑紅漆，柯文哲21日在臉書上回應，「自由以不侵犯他人的自由為範圍！」銅鑼灣書店即將在台灣開幕，21日早上書店老闆林榮基遭到不明男子潑灑紅色油漆，「這樣的行為必需制止。」

柯文哲強調，台北是民主、自由、多元、開放的城市，有言論自由、宗教自由、免於貧乏的自由、更有免於恐懼的自由，「自由是我們的價值，而法治是維護自由的方法，所以這樣的行為絕對不被允許。」事件發生後，台北市警察局已經積極偵辦，鎖定兩名嫌犯，務求儘速破案。

「就算不認同你的觀點，我也會誓死捍衛你說話的權利。」柯文哲說，在台北這座光榮城市，會盡最大的努力保障這座城市居民得到應有的自由與尊重。