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快訊／銅鑼灣書店林榮基吃早餐慘被潑漆　警高雄逮2嫌

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▲▼警方在高雄逮捕涉案的嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在高雄逮捕涉案的嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

香港銅鑼灣書店前店長林榮基，21日上午8時許到書店附近的咖啡廳吃早餐，竟遭歹徒持飲料杯裝的紅漆潑灑，警方掌握3名嫌犯藏匿在高雄一帶，21日連夜南下逮人，最後在高雄逮捕其中2嫌。

警方調查，主要逮捕涉嫌朝林榮基潑灑紅漆的曾姓男子，另外還有在附近協助犯案的鄭姓男子，2人均藏匿在高雄一帶，目前正將2人帶回台北偵訊，在逃的則是動手的曾嫌弟弟，警方也全力追查下落。

▲▼ 銅鑼灣書店前店長林榮基，在台吃早餐時被潑紅漆，整個桌上滿目瘡痍。（圖／記者邱中岳攝）

▲香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆，警方在高雄逮捕2嫌犯到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

監視器畫面也拍下，案發當時林榮基正坐在咖啡廳外吃早餐，1名頭戴鴨舌帽、口罩以及深色衣褲的男子靠近，順勢拿起裝有紅漆的飲料杯朝林潑灑，嫌犯隨即往南京西路方向逃逸，林則是全身沾滿紅漆追上前去。
 
但嫌犯逃逸無蹤，林男只能返回家中簡單梳理，並換上乾淨的衣服，再打給警方報案，警方也隨即帶著林前往醫院驗傷。

據悉，林榮基從2019年4月來台，並且積極規劃在台灣重啟「銅鑼灣書店」，且還在網路上發起募資計畫，最後募款將近6百萬元，也在中山捷運站決定店址，將於25日開幕。

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