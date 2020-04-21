遭不明人士潑紅漆！林榮基：到底在台灣開書店是不是很危險？

▲銅鑼灣書店前店長林榮基來台流亡一年，即將重啟書店，今（21）日吃早餐時突然被潑紅漆。（圖／記者邱中岳攝）

記者林育綾／綜合報導

前香港銅鑼灣書店店長林榮基，即將於台北中山區重啟「中山銅鑼灣書店」，今（21）日上午在早餐店用餐時，卻突然遭到不明人士潑灑紅漆，他隨後已向警方報案，直言質疑此事背後是共產黨或相關人士所為，同時也感慨自己只是一間小書店，「是不是因為我們賣了一些他們不高興的書？」「到底在台灣開書店是不是很危險？」

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▲林榮基21日上午在早餐店吃飯，慘被惡煞持紅漆潑灑，整個窗面滿目瘡痍。（圖／記者邱中岳翻攝）



林榮基流亡來台一年，21日上午8時許到書店附近的咖啡廳吃早餐，突然遭一名戴著鴨舌帽、口罩及深色衣褲的男子靠近，持飲料杯裝的紅漆潑灑，雖然他追上前，仍被對方逃跑，從頭到腳包括頭髮、衣服全是紅漆，返回書店簡單清理及換衣後，隨即報警處理。警方帶著他前往醫院驗傷，所幸無大礙，事後他也豎起大拇指，對媒體讚美台灣警察。

▲嫌犯朝林榮基潑灑紅漆後逃逸，林雖然追了上去仍讓嫌犯逃脫。（圖／記者邱中岳翻攝）



林榮基描述，犯案的歹徒「應該不是一個人」，在對方衝過來之前，對面小巷子有另一人坐著，一直觀望，當時心裡就覺得有點奇怪，因為通常那個地方沒有人會坐。

發生此事確實受到驚嚇，他表示「到底在台灣開一家書店是不是很危險？」但也說「感謝警察受理這個案件」，同時也謝謝陸委會的關切。而在林榮基律師陪同下，向歹徒提出恐嚇、毀損、傷害、強制罪以及妨害名譽，全案朝此方向偵辦。

▲林榮基去年在募資平台發起「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由靈魂而開」。（圖／銅鑼灣書店重啟計畫）

林榮基過去在香港開銅鑼灣書店遭遇困難，2015年被控違法經營而停業，期間還歷經8個月「被失蹤」事件，書店裡5位員工都曾被帶走。他轉而想在台灣另起爐灶，去年透過募資平台，發起「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由靈魂而開」計畫，獲得許多人支持、迅速達成募資。

而「中山銅鑼灣書店」預計在4月25日於台北中山區開幕，不料日前收到律師信函，指出新北市已有一家「銅鑼灣書店有限公司」在3月3日註冊，由於其業務性質相同，涉及不公平競爭與侵害商標權，要求他不得在台灣使用「銅鑼灣書店」名稱及其他一切侵權行為。林榮基當時就認為，是有心人士刻意開了一家「假的銅鑼灣書店」，不過他堅持「我不管他，照樣開我的書店」。

律師信函事件未停歇，如今在書店開幕前，又遭到不明人士潑漆，林榮基直言此事可能跟共產黨或相關人士有關，也感慨「我只是一個小書店，從香港來台灣賣書，是不是因為我們賣一些他們不高興的書？」談到書店名稱，他也說「書店名字如果我沒有違法，為什麼不可以用？」

他聽聞之前何韻詩在台也遭遇被潑紅漆，擔憂日後如果歹徒動刀、動槍怎麼辦？「沒有想到在台灣會發生這種事」、「台灣真的要多注意」，感慨說「從我角度看，這些是共產黨緣起的問題，不是我們的問題。」

許多網友得知林榮基遭潑紅漆事件，也憤慨表示「太惡質！」「這已侵犯到台灣民主自由的價值底限，呼籲政府一定要嚴辦！」「為什麼開書店要潑漆？」「這樣的事情發生在台灣，是恥辱」「台灣還有王法嗎？」「台灣一定要追查到底！」

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