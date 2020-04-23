努力3年！圖書免徵營業稅「明年上路」　文化部與財政部達成共識

▲文化部與財政部已達成共識，「圖書免徵營業稅」明年中上路，期望提振圖書出版產業，帶動國人創作出版和購書閱讀風氣。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者林育綾／台北報導

文化部在今（4/23）世界閱讀日宣布，經過3年努力，如今與財政部達成共識推動「圖書免徵營業稅」，將於明年正式上路，以減輕出版產業稅捐負擔，期望能提振圖書出版產業，帶動國人創作出版、購書閱讀風氣，進而厚植文化國力。

文化部與財政部已達成共識，預計將於5月預告「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」相關條文修訂，圖書免徵營業稅將於明年正式上路，新修訂之相關辦法，將增訂實體及數位圖書之出版業者，實體或數位圖書出版品經文化部認可後，即可免徵營業稅。

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同文化部也將與教育部所屬的國家圖書館合作，未來出版業者只要在向國家圖書館申請ISBN／EISBN時，即可同步提出申請免徵營業稅之認可，只要出版業者一次申請後，產業鏈中下游的經銷和零售業者如書店、賣場、便利超商等，均無需重複申請，經認可之圖書出版品銷售收入得直接免徵營業稅，以簡化程序，落實便民服務。

文化部長鄭麗君表示，圖書出版是國家文化國力的重要基礎，感謝財政部蘇建榮部長和教育部潘文忠部長大力支持，一起推動圖書營業稅減免，此舉將是促進創作出版、健全出版產業及提升文化國力的重要一步。後續將與財政部和隸屬教育部的國家圖書館組成跨部會工作小組，辦理「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」修訂並研議相關執行細節，待線上申請系統建置完成後，於明年中正式上路。



文化部也提到，世界各國圖書出版產業均面臨嚴峻挑戰，我國出版產業產值雖已自2017年開始連續3年止跌回升，業界仍期待政府能協助減輕圖書產業稅賦負擔，以穩定知識根基。

據統計，全球目前已經有英國、愛爾蘭、阿根廷及亞洲鄰國如南韓、泰國、馬來西亞等53個國家，提供紙本圖書免稅或零稅率之優惠。其中，南韓、泰國與馬來西亞更進一步同時免除紙本與數位圖書出版品之營業稅。