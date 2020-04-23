台氯林園廠二氯乙烷外洩昏迷工人　「插管搶救無效」家屬同意拔管

▲林園昨天的二氯乙烷外洩事件中，傷勢較重的工人已在中午拔管。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄林園工業區22日下午傳出台灣氯乙烯林園廠因二氯乙烷，當場造成10名工人吸入造成身體不適送醫，其中有3人更因此昏迷，不過其中一名李姓男子因化學性灼傷及吸入性嗆傷，昏迷指數4，急送加護病房插管治療，經過一夜的救治後仍無起色，李男家屬在今天中午同意拔管後將他接回家。

據了解，李姓男子（44歲）為台氯林園廠員工，22日傍晚正在一條已停止運作的管線進行吊掛作業時，疑似因管內仍有殘存壓力使得氣體噴出，李男當場吸入過量氣體造成他意識不清，無法打開鎖扣，一旁同事見狀趕來救援也慘遭波及，李男送往小港醫院急救後，轉入加護病房插管治療，但23日仍搶救無效，家屬同意拔管後將他送回家。

消防局指出，當時接獲報案後，後出動林園、大林、中庄、鳳祥、高桂分隊共8車20人前往搶救，趕到現場時發現10名工人因吸入二氯乙烷身體不適送醫，其中3人已經陷入昏迷、7人意識清楚。昏迷者為2名40歲的劉姓工人、1名44歲的李姓工人，據悉，二氯乙烷，即鄰二氯乙烷，化學式為C₂H₄Cl₂，是鹵代烴的一種，主要用作氯乙烯製取過程的中間體，也用作溶劑等。它在室溫下是無色有類似氯仿氣味的液體，有毒，具潛在致癌性。