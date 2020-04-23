集中檢疫所留給官兵用！雇主提供「一人一室」　即可申請移工入境

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國暫停外國人入境，有勞動團體反應，外籍移工進不來，導致國內移工人力有短缺現象。對此，指揮中心表示，由於近日艦隊發生群聚感染，因此必須先將集中檢疫所留給相關人員使用，若雇主可提出一人一室的檢疫處所，仍可申請移工入境，不過4月上旬開始就沒有申請案件，才會沒有移工入境。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，勞動部原本要求社福移工、產業移工暫停入境，後來調整為入境後進入集中檢疫場所，或是業者要提出一人一室的居家檢疫空間，地方主管機關也會審視是否符合規範，才可提出申請移工入境，但4月上旬開始就都沒有申請案件，才會沒有移工入境。

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陳宗彥表示，因應最近艦隊群聚染疫影響，有調撥集中檢疫場所空間，作為官兵檢疫處所，勞動部有請這段時間讓產業先暫停申請移工集中檢疫，但會保留申請資格，若是仲介、雇主可以提出適當的居家檢疫空間，依然可以跟勞動部申請，未來疫情若舒緩，集中檢疫處所就會繼續提供移工使用。

指揮官陳時中表示，基本上不太會缺移工人力，本來要回國的可以延長時間，想留下就能留下。另外雇主可以安排適當處所管理，或有檢疫旅社運用，只是最近需要檢疫的人員較多，還有類包機回台，與國外救援必要，因此留用檢疫空間，盡量協調移工使用。