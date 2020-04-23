官兵不配合電話疫調！陳時中：「好事之徒」假冒恐侵犯隱私

▲疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國近日發生敦睦艦隊群聚染疫事件，高雄市府針對設籍在高雄的敦睦艦隊官兵進行疫調，但仍有24人不配合疫調，且外界也擔憂電訪疫調對海軍而言不方便。指揮中心指揮官陳時中表示，只有確診或疑似確診者需要疫調，不是有人打來說要疫調就要什麼都跟對方說，可能會有侵犯隱私的疑慮，直言「有些人就是好事之徒」。

敦睦艦隊群聚染疫，其中高雄確診案例共11名，健康自主管理達到3106位人，高雄市府針對設籍高雄的敦睦艦隊官兵進行疫調，但仍有24人拒絕配合疫調；對此，高雄市長韓國瑜表示，今下午5點前，若24位海軍官兵仍拒絕疫調，市府將正式開罰。

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不過，陳時中表示，根據傳染病防治法，只有確診患者，地方衛生機關接到通知時，才應迅速檢驗，並報告中央主管機關，但疑似個案基本則適用傳染病通報與擴大篩檢通報，需有相關症狀或接觸史，經醫師評估後，才會進到通報網路。

陳時中表示，「有些人是好事之徒」，疫調時必須表明身份，不是一般人打電話來，就什麼都要跟對方講，個人隱私恐有受侵犯的疑慮，若高雄市府想要擴大調查，指揮中心也不反對，需要的話可以協助聯繫，並向接受調查者說明身份資格。