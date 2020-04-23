紐約動物園新增4虎、3獅「檢驗陽性」　7頭大貓咳嗽好轉

▲納迪亞（圖左）驗出病毒後，布朗克斯動物園持續檢驗其他動物。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）一頭4歲大的馬來亞虎本月初驗出體內有新冠病毒。該園22日宣布，又有4頭老虎、3頭獅子對於此種病毒的檢驗結果呈陽性。所幸官員說明，總共8頭動物都表現良好，食慾也正常。

綜合《紐約郵報》、ABC新聞報導，根據「野生動物保育協會」（Wildlife Conservation Society）一份聲明，4歲的馬來西亞虎「納迪亞」（Nadia）月初驗出體內有新冠病毒後，相關人員便對其他動物進行檢驗。官員22日說明，再新增4頭老虎、3頭獅子的檢驗結果呈陽性。

總共8頭染疫的動物中，其中7頭貓科動物都出現包括咳嗽等症狀，類似於納迪亞的情況，所幸後來狀況好轉許多，只有一頭老虎未出現咳嗽病症。據了解，納迪亞可能是從動物園的人員身上接觸到此種病毒。

相關人員在獸醫實驗室進行檢測時，使用4頭老虎與3頭非洲獅的糞便樣本，採用的資源與人類用的並不相同。不過官方表示，所有的動物症狀都得到減緩，正逐漸康復中，表現正常，食慾也良好。

動物園中的雪豹、獵豹、雲豹、遠東豹等其他動物，則都沒有出現身體不適的症狀。

此前，美國疾病管制與預防中心（CDC）還表示，紐約州2隻寵物貓接受新冠肺炎檢測，結果呈陽性，被視為境內首起寵物確診。不過官員強調，沒有證據指出這些寵物會促成新冠病毒傳播，應將寵物飼養在屋內，避免與外界接觸，藉此保護毛小孩。

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