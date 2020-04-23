美國首例！紐約2家貓「新冠肺炎檢測陽性」　官員推測：被人傳染

▲美國紐約州2隻寵物貓接受新冠肺炎檢測，結果呈現陽性反應。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約州2隻寵物貓接受新冠肺炎檢測，結果呈現陽性，被認為是境內寵物確診首例。美國農業部（USDA）、疾病管制與預防中心（CDC）於22日證實並指出，其中一隻貓可能是被染疫的主人傳染，另一隻貓可能被無症狀的家人感染，或到室外活動時被其他人類傳染，但也強調，尚無任何證據指出貓咪會促成新冠病毒的傳播。

綜合CNN、NBC報導，美國農業部、CDC於22日發布聯合聲明表示，紐約州2隻來自不同地區的寵物貓出現輕微呼吸道症狀，接受檢測結果都呈現陽性，「是全美寵物首例」，幸好都被預期能夠完全康復。

聯邦官員指出，他們認為，其中一隻貓咪應該被確診的主人傳染。另一隻貓則可能是被無症狀或者症狀輕微的家人感染，也有可能是到室外活動時，接觸了屋外的其他人士以後染疫。

官員坦言，目前仍在試圖了解新冠病毒，但他們強調，沒有證據指出這些寵物會促成新冠病毒傳播，「沒有理由針對伴侶動物採取危害其福祉的行動。」

美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，應將寵物飼養在室內，避免與屋外的人或其他動物接觸，以利保護寵物。此外，新冠肺炎患者應避免與寵物互動，如果真的必須接觸，應該戴著口罩。

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