147萬人飲水困難、100條河川斷流.....　雲南陷10年來最嚴重乾旱

▲雲南旱災嚴重，147萬人陷入飲水困難窘境。（圖／翻攝央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸雲南省目前遭遇10年來最嚴重乾旱，境內共100條河川斷流、180座水庫乾涸，導致147萬人及41萬的大型牲畜飲水困難，初估全省農作物受旱面積達460萬畝。雲南省水利廳水旱災害防禦處處長文良泉指出，據最新的旱情形勢分析，春夏之交將進入乾旱快速發展期。

▲雲南遭遇10年來最嚴重乾旱，境內100多條河川斷流。（圖／翻攝央視新聞）

《央視》報導，文良泉表示，由於近日降雨異常偏少，旱情持續向深層次發展，前期以城鄉供水安全為主，後期農業旱情發展恐迅速擴大，影響的程度也會進一步加深。

數據顯示，自2019年2月1日至2020年3月30日，雲南全省平均累計降水916.1毫米，較往年同期減少219.2毫米(減少19.3%)，雨量為歷史第3少。此外，雲南全省平均氣溫17.4℃，較常年同期偏高1.2℃，列歷史同期第1位。

▲雲南遭逢大旱，農產品灌溉水源不足。（圖／翻攝央視新聞）

除民眾飲水產生問題，雲南指標性經濟作物普洱茶及咖啡也將受到不同程度的影響。普洱茶重要產地勐海縣、勐臘縣均是普洱茶原料的重要產地，勐臘縣易武鎮茶葉協會副會長倉志東表示，受新冠肺炎疫情及持續高溫乾旱天氣影響，「與往年相比，各大茶山的頭春茶採摘量減少，部分地區的茶葉都還沒有開始採摘，上市時間也將推後一個月左右。」

對此，大陸財政部、應急管理部緊急下撥中央防汛抗旱補助資金1億元人民幣，用於受災地區抗旱。目前，雲南省12個州、市，73個縣、區已組織實施502件抗旱應急工程，完成後將解決和提升316.5萬人口的應急供水，已有323件建成投入運行。