罷韓代表狠批「草包防疫」　高市府反擊：侮辱人只會凸顯偏差價值觀



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓提案法定領銜人陳冠榮22日下午身穿醫師袍招開記者會，針對韓國瑜近日面對防疫的心態表達不滿，他對於韓堅持疫調300多位設籍高雄市的官兵，以及恣意公布9個疑似感染案例感到不解，狠批韓國瑜就是在用自己的草包防疫在威脅中央的防疫標準；對此高雄市府反擊，「任意侮辱別人是草包無助於團結防疫，只是凸顯自己偏差的價值觀」。

▲罷韓提案法定領銜人陳冠榮。（圖／記者吳奕靖翻攝）

罷韓提案法定領銜人陳冠榮22日開記者會時表示，國民黨之所以不敢讓韓國瑜進市議會，主要是因為草包市長在這次草包防疫的兩大可怕心態，，接著他針對這幾天「韓國瑜不斷的跟中央、軍方要求300多位設籍高雄軍事官兵的資料，要疫調所有軍士官兵」的事情表達不解，認為這根本不符合中央流行疫情指揮中心標準流程，甚至硬是公布9個疑似案例的足跡，反而害大家到下午篩檢結果出來前，緊張了一天。

針對罷韓團體質疑，高雄市府表示，磐石艦744名官兵有349名居住在高雄，全市防疫拉警報，人力極度吃緊，政治團體應暫時放下偏見，協助防疫工作，畢竟全體市民共同的敵人是新冠肺炎，而非任何特定人物或公務機關，「任意侮辱別人是草包無助於團結防疫，只是凸顯自己偏差的價值觀」。

對於政治團體不解高市府為何公布九位疑似感染案例？高雄市府指出，新冠肺炎病毒非常狡猾，中央21日公布的磐石艦新增三確診案例都是「一採陰、二採陽」，而高雄市21日公布的九位疑似個案都只是「一採陰」，後續仍要持續採檢，面臨疫情仍持續擴大，基於「料敵從寬 禦敵從嚴」的防疫原則，在已知的足跡熱點社區疫調工作，高雄市政府採取最謹慎的原則，寧可多做一點也不可錯放一人。這也是高雄市政府防疫團隊一貫的原則。

高雄市府指出，對有感染症狀的疑似個案提高警覺於法有據，依據傳染病防治法第43條第一項，地方主管機關接獲傳染病或疑似傳染病之報告或通知時，應迅速檢驗診斷，調查傳染病來源或採行其他必要之措施，並報告中央主管機關。「政治團體應該尊重衛生局的專業判斷，多了解第一線防疫的難處與佈局，不該貿然批評，拖累前線的防疫工作。」