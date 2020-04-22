七七行館案更審辯結　劉政池泣訴：我要留道德給子孫

▲前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池，因七七行館案到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池，於陽明山別墅「七七行館」內挖掘地下室，被控違反《水土保持法》案件。最高法院將他先判刑1年2月定讞，其餘部分撤銷發回高院進行更審。更審22日辯論終結，劉政池流淚表示，我都認罪，還留下3句話「留道德給子孫、留關懷給親友、留公益給社會。」只求快發監執行。高院定更一審於5月13日宣判。

本案因劉政池1998年間取得北投泉源路的國有地使用權，籌備興建「七七行館」。2000年間，劉政池透過時任立委的哥哥劉政鴻，順利取得建照。而後劉政池將行館擴建成溫泉會館，2004年間找來包商將行館前方的國有地下挖，並購買12個貨櫃埋入地底後打通，打算蓋停車場。但因遭查獲、施工糾紛等狀況，劉政池改將相鄰國有地上均剷除原有樹木，鋪設草皮、地磚和灑水設備，成了行館大花園。總計劉政池占用國有地地上總面積1453坪、地下總面積106坪。

案經士林地檢署於2013年9月間查獲並雇工開挖，最後檢方認為陽明山國家公園管理前處長蔡佰祿等多名公務員，涉嫌包庇劉政池違法開挖，依照竊佔、違反水土保持法、偽造文書等罪嫌，起訴劉政池、蔡佰祿等人。一審將劉政池與蔡佰祿等均判有罪，但二審改判蔡佰祿等公務員無罪，劉政池則處有期徒刑2年與4月，4月部分得易科罰金12萬元。上訴第三審後，最高法院將劉政池違反《水土保持法》及「偽造文書罪」部分撤銷發回更審，其餘部分駁回，劉政池遭判刑1年2月，發監執行。

至於撤銷發回部分，由高等法院進行更一審。更一審於22日再度開庭，劉政池在庭上流淚表示，自己已經69歲，再關也不過就10年了；自己身體不好，走路都需要柺杖，還需要更多的復健。對於檢方指控他願意認罪，但還要再留下3句話「留道德給子孫、留關懷給親友、留公益給社會。」所以希望法院從輕量刑，讓他可以回到苗栗服刑。他也不會再上訴，希望儘快執行，也希望檢察官成全。全案辯論終結，訂於5月13日宣判。