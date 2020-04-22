法院認證遠航空姐「陪酒」內幕屬實　遠航起訴3空姐再敗

▲曾為遠航看板空姐的呂亞莉（右二），遭遠航起訴要求登報道歉，遠航再度敗訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空前看板空姐呂亞莉，與同事高廷萱、詹文婷製作「空服員的告白」動畫影片，指控遠航漠視飛安、空服員被叫陪桌吃飯倒酒水等內幕。遠航提出民事訴訟，要求3人登報道歉，一審遠航敗訴，遠航上訴二審，高等法院審理後，認為3人舉出空姐「陪酒」倒水並未悖於事實，因此再度判決遠航敗訴。本案遠航仍可上訴第三審。

本案因3名空姐製作了「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」，並於2017年11月2日公布在YOUTUBE上。片中指控遠航漠視飛安，不但飛機設備老舊，零件多樣停產，機內設備不佳，旅客不適，組員頻繁中暑，艙壁漏水，處處貼滿補救的膠帶。還曾經在某次路跑活動用餐休息時間，把空服員臨時打散分配到不同桌位與各家旅行社業者、長官等一起共桌吃飯，席間主管還要求空服幫長官倒酒水「陪酒」。

影片出爐後引發迴響，遠航董事長張綱維特地開記者會反擊，並對製片的前看板空服員呂亞莉、詹文婷、高廷萱等3名空姐提出民刑事訴訟。刑事訴訟的妨害名譽部分，3名空姐去年5月間獲判無罪確定。至於民事部分，遠航要求3空姐在4大報的頭版上刊登道歉聲明1天。

民事案件部分進入法院後，一審判決遠航敗訴。遠航上訴第二審，高等法院審理後，認為影片中提到「在公司路跑活動用餐休息時間，空服員臨時被打散分配到不同桌位，與各家旅行社業者、長官等一起共桌吃飯，席間主管還要求空服幫長官倒酒水」等內容，經過參與餐宴之空服員及遠航公司人員的證詞，確有此事，3人傳述並未悖於事實。

因此高院認為，3人身為遠航工會幹部及會員身分，對於空服員工作環境及空服員形象等可受公評之事，屬於憲法保障之言論自由之範疇而為適當評論，並非以侵害原告之名譽為目的，不成立侵權行為，再度駁回遠航請求。

