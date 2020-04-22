貝克漢健身中心「4/30驚爆關門」　會員傻爆：還一堆票！退費辦法曝光

▲貝克漢健身中心「4月底說byebye」！（圖／翻攝粉專貝克漢健身中心，下同）



記者劉維榛／綜合報導

位在北市內湖的「貝克漢健身中心」將在4月底結束營業！業者無奈公告，因新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，無奈成了犧牲品，也感謝會員這15年來的陪伴。消息曝光後，大批網友震驚表示，「我才練不到二個月」、「 我的一堆票」。

貝克漢健身中心於今（22）日在粉專拋出震撼彈，業者透露因疫情衝擊，「本場館營運影響甚大，將功成身退，營業至109年4月30日。」公告中，業者也不忘向會員喊話，「謝謝您一直熱愛運動，一路情義相挺，成就我們的信念。」

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據了解，貝克漢健身中心從2005年開業，儘管網路評價兩極，卻也陪過不少會員那些年爆汗瘦身的日子。底下會員一片哀號，「太可惜了，設備還那麼新」、「希望能重新營業」、「 我的一堆票」、「在這裡認識很多朋友說」、「幾十年的場館」、「我才練不到二個月」、「時代的眼淚」、「曾經在裡面當過汁男說」、「謝謝貝克漢這麼多年來帶給產業和大家的一切」。不過業者也在留言串說明，「高爾夫練習場依舊照常營業哦」。

▲5月接受退費申請！

至於退費方面，粉專也有公告5月1日起開放受理，會員需攜帶票券／上課證／會員卡／購買單據、存摺影本到現場申請，值得注意的是，若是5月前申辦退費，將依剩餘價值扣除20%手續費。