　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

臺大醫院雲林分院　即日起提供新型冠狀病毒核酸檢驗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲臺大醫院雲林分院因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情發展，自即日起可提供新型冠狀病毒核酸檢驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大醫院雲林分院因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情發展，自即日起可提供新型冠狀病毒核酸檢驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情發展，引進即時聚合酶連鎖反應儀及自動核酸萃取儀，自即日起可提供新型冠狀病毒核酸檢驗，臺大雲林分院目前已成為疾病管制署「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構，每日檢驗量可達30件，提升雲林地區新型冠狀病毒疫情監控與防疫量能。

臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，我國為加強新型冠狀病毒疫情監測，依據中央流行疫情指揮中心修訂嚴重特殊傳染性肺炎病例定義，4月2日起擴大社區採檢對象，篩檢量較清明假期前增加8成左右，為提升診斷能力並適時調高應變措施，臺大雲林分院引進即時聚合酶連鎖反應儀及自動核酸萃取儀，具備新型冠狀病毒檢驗能力，約4-5小時即可獲知檢驗結果。

檢驗醫學部謝月貞主任表示，臺大雲林分院目前已預置醫檢師檢驗人力，每日最大可負荷量能可達60件，訓練7位醫檢師儲備應變戰力，以最快及最佳的檢驗能力來因應疫情變化。雲林縣長張麗善出席記者會表示，臺大雲林分院讓我們能更即時性的掌握病人與接觸者的狀況，也對於未來防疫的應變能力更有信心。

雲林縣衛生局局長曾春美表示，新冠肺炎病毒自行檢驗，有助於快速得知檢驗結果，藉由即時提供快速準確之檢驗結果，以期及早發現個案、陽性者的即時治療，及加強接觸者的查驗流程，臺大醫院雲林分院的加入增進防疫整備的戰力，不僅檢驗品質再升級，也讓雲林縣有更快速的醫療流程。

▲臺大醫院雲林分院因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情發展，自即日起可提供新型冠狀病毒核酸檢驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大雲林分院目前已成為疾病管制署「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構，每日檢驗量可達30件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光


【其他新聞】

►騎單車上學「小樹林迷航1小時」　雲林小六生顫抖：有個人形阿姨叫住我

►男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車上大鎖」　引爆虎尾vs環球校際爭戰

►雲林醋夫酒後持刀闖超商朝店員「砍三刀」　酒醒辯：無印象

►古坑華山螢火蟲暴增　大量群聚吸引遊客上山賞螢

►雲林確診官兵接觸者「10人一採陰性」　母親自責：害親戚隔離

ET快訊
金正恩上位後爆肥…神秘二哥金正哲超瘦！時髦戴墨鏡穿皮衣看演唱
柯文哲批買口罩要走兩趟「很麻煩」　釣出唐鳳親留言神回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

五股垃圾山首件交通用地合法使用　停車場及附屬設施申請案審議通過

新北防疫也要拚市政　瑞芳行動治理首次「視訊」里長座談

住宿式服務機構使用者補助方案　南投縣展延至6月1日

客委會核定香山綜合運動場　全力支持7千萬升級

竹市防疫紓困　自營作業者補助、資金紓困、即時上工共佔7成

仁愛鄉投71、83、89道路　災害復建工程「如期、如質」完工

13年響應飢餓三十！　四維高中222名學子12小時不進食體驗飢餓

同舟抗疫！　三帆製藥贈成大防疫養生茶與舒緩貼布

臺大醫院雲林分院　即日起提供新型冠狀病毒核酸檢驗

敦睦艦染病確診令人驚！台東隊員召回集合地如臨大敵全面消毒

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

五股垃圾山首件交通用地合法使用　停車場及附屬設施申請案審議通過

新北防疫也要拚市政　瑞芳行動治理首次「視訊」里長座談

住宿式服務機構使用者補助方案　南投縣展延至6月1日

客委會核定香山綜合運動場　全力支持7千萬升級

竹市防疫紓困　自營作業者補助、資金紓困、即時上工共佔7成

仁愛鄉投71、83、89道路　災害復建工程「如期、如質」完工

13年響應飢餓三十！　四維高中222名學子12小時不進食體驗飢餓

同舟抗疫！　三帆製藥贈成大防疫養生茶與舒緩貼布

臺大醫院雲林分院　即日起提供新型冠狀病毒核酸檢驗

敦睦艦染病確診令人驚！台東隊員召回集合地如臨大敵全面消毒

中職／早知道林哲瑄球棒沒問題　郭嚴文坦言：是我失誤

英國爆槍擊「怪男站陽台掃射」　警出動直升機封鎖現場

僅次於航空母艦！　陸媒：第2艘075艦目標不只是台灣

疫情中突圍！東森自然美教育訓練　王令麟親自上陣當麻豆展現經營決心

巴拉圭邦交生變？大使被召回？　外交部回應了

「寧可死在海上！」小兵挺敦睦支隊長陳道輝　一件小事曝正派作風

路過3藥局0人排隊！他驚「這批口罩會過剩？」　鄉民搖頭「太天真」：等著看

獸醫到府看診！寵物雲貼心新服務　毛孩在家就能看病超幸福

酷碰券怎麼發？經濟部定調：不會採取消費券方式

中職／締造千安有更長的使命　胡金龍盼為球隊拿總冠軍

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

即／基隆案409搭客運　鄰座男找到了

宜蘭國中是敦睦艦召回集結點　師生與鄉親怕怕

感染兵約打球　成大7人隔離14天

台南疫情五一連假是關鍵

古坑華山賞螢火蟲大量　吸引遊客賞螢

敦睦艦隊召回人員在宜蘭國中集合　市公所急消毒

永華國民運動中心休館2天消毒保安全

不補助老人健保　民眾多付5千元

老舊除濕機自燃引9火警消防局：快檢查

台南藍軍怒批敦睦艦案　

敦睦艦隊召回南投集合點也在校門口　竟騙「防疫演習」

火警搶救後　意外發現製毒工廠

碩士夫妻種水果　蓮霧+芒果都出色

更多熱門

相關新聞

貝克漢健身中心4/30吹熄燈號！會員崩潰

貝克漢健身中心4/30吹熄燈號！會員崩潰

位在北市內湖的「貝克漢健身中心」將在4月底結束營業！業者無奈公告，因新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，無奈成了犧牲品，也感謝會員這15年來的陪伴。消息曝光後，大批網友震驚表示，「我才練不到二個月」、「 我的一堆票」。

寶齡、台康生、安肽生醫組大聯盟　成功開發抗原快篩試劑

寶齡、台康生、安肽生醫組大聯盟　成功開發抗原快篩試劑

聯電捐紫光滅菌機器人給台安醫院

聯電捐紫光滅菌機器人給台安醫院

國軍防疫破口　黃偉哲說重話：不容再犯！

國軍防疫破口　黃偉哲說重話：不容再犯！

5/6首班「花卉包艙」飛日本1週60噸

5/6首班「花卉包艙」飛日本1週60噸

關鍵字：

COVID-19新冠肺炎新型冠狀病毒核酸檢驗臺大醫院雲林分院

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面