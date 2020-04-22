臺大醫院雲林分院　即日起提供新型冠狀病毒核酸檢驗

▲臺大醫院雲林分院因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情發展，自即日起可提供新型冠狀病毒核酸檢驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情發展，引進即時聚合酶連鎖反應儀及自動核酸萃取儀，自即日起可提供新型冠狀病毒核酸檢驗，臺大雲林分院目前已成為疾病管制署「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構，每日檢驗量可達30件，提升雲林地區新型冠狀病毒疫情監控與防疫量能。

臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，我國為加強新型冠狀病毒疫情監測，依據中央流行疫情指揮中心修訂嚴重特殊傳染性肺炎病例定義，4月2日起擴大社區採檢對象，篩檢量較清明假期前增加8成左右，為提升診斷能力並適時調高應變措施，臺大雲林分院引進即時聚合酶連鎖反應儀及自動核酸萃取儀，具備新型冠狀病毒檢驗能力，約4-5小時即可獲知檢驗結果。

檢驗醫學部謝月貞主任表示，臺大雲林分院目前已預置醫檢師檢驗人力，每日最大可負荷量能可達60件，訓練7位醫檢師儲備應變戰力，以最快及最佳的檢驗能力來因應疫情變化。雲林縣長張麗善出席記者會表示，臺大雲林分院讓我們能更即時性的掌握病人與接觸者的狀況，也對於未來防疫的應變能力更有信心。

雲林縣衛生局局長曾春美表示，新冠肺炎病毒自行檢驗，有助於快速得知檢驗結果，藉由即時提供快速準確之檢驗結果，以期及早發現個案、陽性者的即時治療，及加強接觸者的查驗流程，臺大醫院雲林分院的加入增進防疫整備的戰力，不僅檢驗品質再升級，也讓雲林縣有更快速的醫療流程。

▲臺大雲林分院目前已成為疾病管制署「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構，每日檢驗量可達30件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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