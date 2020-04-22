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僅次於航空母艦！　陸媒：第2艘075艦目標不只是台灣

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▲▼ 大陸解放軍075型兩棲攻擊艦。（圖／翻攝　環球時報）

▲ 大陸075型兩棲攻擊艦。（圖／翻攝　環球時報）

記者任以芳／綜合報導

根據大陸媒體報導，大陸第二艘「075型兩棲攻擊艦」今（22日）下午1點左右，在滬東中華造船廠進行下水測試。引起大陸軍事迷高度關注，針對未來功能特性，大陸新浪軍事網指出，「未來，大陸2艘075艦下水作戰遠勝航母，目標並不只是台灣。」

根據新浪軍事網文章指出，即使沒有「075型兩棲攻擊艦」，以台灣為主要作戰目標，解放軍現有的071和072登陸艦已經完全可以滿足。075存在價值是作為一種具備強大投送能力的作戰艦艇，同時捍衛國家領土主權。

▲大陸自製075型兩棲攻擊艦二號艦下水。（圖／翻攝自北方機械製造生產聯合體微博）

▲大陸自製075型兩棲攻擊艦二號艦下水。（圖／翻攝自北方機械製造生產聯合體微博）

針對「075型兩棲攻擊艦」特性，大陸官媒環球時報曾有報導稱，「075型兩棲攻擊艦」有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力，能將人員和裝備運送到敵方所占的陸地，提供艦載航空的起飛和降落能夠攜帶艦載機，可搭載30架直升機，最多運送900名海軍陸戰隊隊員，並可在船塢裡配備12輛左右的兩棲突擊戰車，將來還有可能增載中國版的F35B戰鬥機。

該報導指出，目前很多國家，比如日本，義大利，澳洲等，會將兩棲攻擊艦稱為「準航母」，並將其當成航母一樣的「艦隊核心」，用於海外軍事力量投送和軍事存在。

▲大陸自製075型兩棲攻擊艦二號艦下水。（圖／翻攝自北方機械製造生產聯合體微博）

▲目前很多國家，比如日本，義大利，澳洲等，將兩棲攻擊艦稱為「準航母」。（圖／翻攝自北方機械製造生產聯合體微博）

去年12月底，我國防部青年日報社（Youth Daily News）曾有一篇評論談及大陸「075型兩棲攻擊艦」。文章分析指出，台灣海峽最窄處，是福建省平潭島與新竹商港間，直線距離130公里，需要3小時左右渡海時間。假設共軍在福建沿海宣佈大規模軍演，接著突然由演轉戰，直撲台灣，共軍自海峽渡海進發到台灣沿海，我方反應時間僅有3小時。

另外，文章內容提及「075型兩棲攻擊艦」特性，也被稱為準航空母艦，是多用途兩棲攻擊艦，具有完整的飛行甲板，外觀類似航空母艦。相對於航空母艦建造維護成本和技術要求較低，部署靈活，可執行多種非戰爭軍事行動，不僅可以向岸上快速投送作戰力量，還可提供艦載機的起飛和降落，在海軍的地位僅次於航空母艦。

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