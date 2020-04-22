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帥男醫染疫「全身發黑」　再次露面…網友又驚呆了：真的變了好多！

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▲▼易凡醫生漸漸在康復。（圖／翻攝自微博）

▲易凡醫生漸漸在康復。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢市中心醫院2位前線醫生曾在大陸疫情爆發初期就不幸染疫，經過2個月的搶救，雖然生命體征已經平穩，但全身皮膚發黑，尤以臉部為甚，猶如「黑人」一樣。21日，大陸官媒《央視》再次播放其中一名染疫醫生易凡受訪的片段，網友發現，易凡醫生皮膚的顏色明顯改善不少，「白了不少，祝願早日康復。」

今年1月份，武漢市中心醫院的2位醫生，易凡和胡衛峰在工作中不幸被感染，經過2個多月的救治，終於被搶救回來，目前他們的病情在一天天好轉，身體一步步恢復。

不過，在救治過程中，他們2人面容變黑引發各界關注。有醫生對此現象解釋，對於重症患者而言，與新冠病毒的鬥爭是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多器官受到損害，「當鐵質進入身體以後是由肝臟進行代謝與儲存的，但是如果肝臟已經受損，不能進行正常的工作，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，這樣的血液供應面部皮膚後，就容易造成臉色發黑，再者，長期的肝臟功能異常，會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沉、無光。」

▲▼兩位醫生經過治療成為「黑人」。（圖／翻攝自北京衛視）

▲易凡醫生生病前全家合影。（圖／翻攝自北京衛視）

如今，易凡醫生病情已經大為好轉，並接受了央視採訪。易凡醫生表示，基本上已經恢復，在床上時基本上跟正常差不多，可能就是下床活動還差一點，呼吸基本上都很順暢，所有的管道都已經被撤掉了，也沒有打點滴，就是口服藥，然後積極復健，現在已經可以下來慢慢在床邊走動了，但體力還差一點。

易凡又表示，從自身來說，這個病特別在早期，傳染性很強，所以治療一定要提前不要拖，拖到最後可能處於重症，「我可能就是拖了一點點，早期的治療沒有那麼積極，那個時候對這個病的認識沒有那麼全，只是按流感治療，不夠重視。」

網友們對易凡醫生露面紛紛表示，「武漢中心醫院這次損失太大了，好心疼這些剛從鬼門關回來的醫生」、「白了不少，但說話還不大順」、「這麼大的一次折騰，相當於第二條命了，確實是元氣大傷的樣子」、「把全部的祝福給你的健康」。

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