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屏東女撿300個口罩「不為所動」　送交警局…原來是藥師掉的

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▲屏東警分局歸來派出所員警迅速找到失落口罩的藥師，讓對方很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局歸來派出所員警迅速找到遺失口罩的藥師，歸還口罩，讓對方很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

目前新型冠狀病毒疫情持續延燒，口罩仍是防疫重要物資！屏東市一名藥師的家人，日前在運送口罩到藥局途中，不慎掉落300片口罩，被1名女子撿到，趕緊送交派出所，員警立刻兵分兩路，在拾獲地點附近順利找到失主，讓焦急的藥師鬆了一口氣。

屏東警分局歸來派出所日前下午16時許，民眾報案稱在民生路上見一名機車女騎士從她的機車踏板上掉落一個大袋子，她撿起後要找女騎士時，已不見人影，撿到女子的女子雖知道口罩是搶手貨，認為還是交給警方來找尋失主較為適當，趕緊送到派出所報案。

值班的林姓員警獲報後立即通報巡邏陳姓與丁姓2位員警在拾得口罩地點展開地毯式搜索，一邊找尋一邊詢問附近商家，並查看有無監視器可調閱。

這時，所內值班的林員接到一名藥師詢問有無拾獲裝有300個口罩的袋子。林員通報巡邏員警前往藥局，經藥師表示，這批口罩是中央提供給藥局供民眾購買的醫療口罩，因為藥局內部擺放口罩空間有限，才會暫放住處，未料請家人運送至藥局的過程中，因為一時疏忽，導致口罩掉落在運送途中，好在遇到這位善良女子將撿到口罩送交派出所。

屏東警分局表示，疫情嚴峻時刻，一罩難求，勘比黃金，況且口罩購買數量目前仍受管控中，一次拾得300個口罩非同小可，員警一接獲報案，比照刑案來偵辦，讓這批口罩迅速找到失主，讓藥師感謝不已。

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