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美女藥師小舉動讓老農大讚　分裝口罩兼顧環保再利用

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▲台南市安南區宏恩藥局林家榕藥師，會將裝過口罩的塑膠袋平整收好送給農民作為芭樂套袋，分裝口罩之餘的環保小舉動讓老農大大讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區宏恩藥局林家榕藥師，會將裝過口罩的塑膠袋平整收好送給農民作為芭樂套袋，分裝口罩之餘的環保小舉動讓老農大大讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每家社區健保藥局至今已賣超過5萬片口罩，郵差送的口罩是每50片用一個透明塑膠袋裝著，每600片再用一個大塑膠袋包著，2個多月來，等於每家藥局至少會多出1000個小塑膠袋和近百個大塑膠袋，若視為垃圾直接丟掉，會造成環境負擔，若是回收再利用，就多一份環保愛地球的美意。

在台南市，就有不少藥師將這些裝過防疫口罩的塑膠袋再利用，安南區宏恩藥局的林家榕藥師每次分包完口罩，就會把這些乾淨的塑膠袋平整收好來送給當地的老農作為芭樂的套袋使用，讓老農對藥師代售政府防疫口罩之外的環保舉動大表讚賞。

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▲台南市安南區宏恩藥局林家榕藥師，會將裝過口罩的塑膠袋平整收好送給農民作為芭樂套袋，分裝口罩之餘的環保小舉動讓老農大大讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林家榕表示，我們藥師不只關心民眾的健康和用藥安全，對於環保、環境生態或是民生相關的各項議題，藥師也都會關注參與，只是這些都與藥師的專業本職無直接關係，所以大部分的藥師都只會低調參與，默默的去做而已。

▲台南市安南區宏恩藥局林家榕藥師，會將裝過口罩的塑膠袋平整收好送給農民作為芭樂套袋，分裝口罩之餘的環保小舉動讓老農大大讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林家榕說，一開始只是因為不想要浪費這些塑膠袋，所以整理收集好起來，後來發現鄉下有一些農民有種芭樂，試想就送給他們，他們也欣然接受，送給他們之後，才發覺原來作成水果的套袋，Size剛剛好。

林家榕也說，這波新冠肺炎疫情，威脅的不只是民眾的健康，也對各行各業造成衝擊，每個行業都很辛苦，民眾收入減少、以致消費縮減，農產品銷量若是不佳，農民也會變得很辛苦，就不再只是靠天吃飯而已，她就很欣賞黃偉哲市長非常認真地在推廣台南在地的農特產，大家應該多多支持黃市長來購買新鮮的在地蔬果，每日5蔬果有益健康，也是在幫助農民喔！

▲台南市安南區宏恩藥局林家榕藥師，會將裝過口罩的塑膠袋平整收好送給農民作為芭樂套袋，分裝口罩之餘的環保小舉動讓老農大大讚賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會理事長吳振名表示，台南市的藥師是很有愛心的一群人，不論是自己舉辦大型的公益活動，像中西區的田邊藥局蘇峻德藥師已自費舉辦24年的捐血活動，總共募得1萬3717袋熱血來嘉惠無數的病人；或是像安南區宏恩藥局林家榕藥師這種小小的舉動，無非都是藥師在調劑處方箋的專業之外，如何再去多做一點對社會有幫助、有貢獻的事，這也是台南市藥師相當可貴的一點。

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