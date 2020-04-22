　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣贈10萬醫療級口罩　立陶宛外交部長「繁體中文致謝」議員舉國旗合影

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼斯泰伯納維丘斯（Gintaras Steponavičius）等議員，在國會大廈前和台灣國旗、捐贈的口罩合影。（圖／翻攝自臉書「Gintaras Steponavičius」）

▲斯泰伯納維丘斯（Gintaras Steponavičius）等議員，在國會大廈前和台灣國旗、捐贈的口罩合影。（圖／翻攝自臉書「Gintaras Steponavičius」）

文／中央社記者陳韻聿台北21日電

新冠肺炎蔓延全球，台灣援贈的10萬片醫療級口罩20日運抵立陶宛。立陶宛外交部長林克維丘斯今天特別以繁體中文推文表示感謝，並「高度讚賞這種精誠團結（抗疫）的行動」。

林克維丘斯（Linas Linkevičius）推文指出，立陶宛收到了台灣援助的用於抗擊新型冠狀病毒的人道物資，立陶宛也幫助盟友和夥伴，「我們會共同克服這一挑戰」。

外交部長吳釗燮則轉推林克維丘斯的英文推文，感謝他肯定台灣在協助立陶宛對抗冠狀病毒方面有貢獻。吳釗燮指出，合作、友誼及團結令所有人在對抗全球疫情時更顯強大。

根據兼轄立陶宛的台灣駐拉脫維亞代表處臉書粉絲團貼文，國會議員帕維里翁尼斯（Žygis Pavilionis）、斯泰伯納維丘斯（Gintaras Steponavičius）及艾德梅納斯（Mantas Adomenas）等人在國會大廈前與台灣所援贈口罩合影。

斯泰伯納維丘斯在個人臉書貼文指出，十分感謝台灣及其人民回應立陶宛所提需求。他和前述其他兩位議員還舉大幅中華民國（台灣）國旗拍攝感謝影片。帕維里翁尼斯在影片中提到，（前蘇聯加盟國）立陶宛和台灣都有為民主自由奮鬥的經驗，他希望雙方未來能互設代表處，立陶宛友台人士也持續推動台灣參與各項國際組織。

外交部9日宣布啟動第二波防疫援外，其中包括援贈斯洛伐克、奧地利、瑞典、丹麥、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等8國，共計130萬片台灣製醫療級口罩。

除了立陶宛的10萬片，根據駐拉脫維亞代表處臉書貼文，同樣是在20日，另有7萬片和8萬片台灣援贈口罩分別運抵拉脫維亞和愛沙尼亞。

根據愛沙尼亞國會議員拉奈特（Kalle Laanet）個人臉書專頁貼文，8萬片台灣口罩將分送境內部分醫院和養護機構，協助第一線醫護人員對抗冠狀病毒。他強調，台灣的協助對愛沙尼亞「意義重大」，援贈是連結兩地人民的橋梁。

駐拉脫維亞代表金星則親自將台灣所援贈口罩，轉交拉脫維亞國家健康衛生署署長拉布斯維爾斯（Edgars Labsvirs）。

ET快訊
不喝含糖飲！28歲女狂喊累竟罹糖尿病　醫問「3年工作」驚呆了
林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」　3萬粉絲會費全進私人帳戶…2
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世衛：新冠病毒源自動物！　現有證據表明「並非人為製造」

全球增9萬確診7300死！川普推「60天移民禁令」　西班牙孩童每日可放風90mins

美參院通過近5000億美元資助法案！灑錢救企業衝高檢測　川普：我一定會簽字

66％美國人對中國好感降低！川普砲火比病毒猛　創15年研究新高

北韓曝金正恩最新消息！傳中國醫療團待命中　川普：希望他一切都好

法國增531死！ICU病例「連13天減少」還有5433人　公衛署長：疫情仍在流行

慈善家捐391萬給政府「爆染疫」！巴基斯坦總理才碰過面　進行隔離檢測

快訊／川普宣布「60天移民禁令」：確保重要醫療資源給美國國民

台灣贈10萬醫療級口罩　立陶宛外交部長「繁體中文致謝」議員舉國旗合影

美銀認「Fed印不了黃金」估黃金每盎司3000美元　高於目前金價50％

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

海軍24官兵染疫「遍布9縣市」　700人足跡跨南北高雄最緊繃

世衛：新冠病毒源自動物！　現有證據表明「並非人為製造」

全球增9萬確診7300死！川普推「60天移民禁令」　西班牙孩童每日可放風90mins

美參院通過近5000億美元資助法案！灑錢救企業衝高檢測　川普：我一定會簽字

66％美國人對中國好感降低！川普砲火比病毒猛　創15年研究新高

北韓曝金正恩最新消息！傳中國醫療團待命中　川普：希望他一切都好

法國增531死！ICU病例「連13天減少」還有5433人　公衛署長：疫情仍在流行

慈善家捐391萬給政府「爆染疫」！巴基斯坦總理才碰過面　進行隔離檢測

快訊／川普宣布「60天移民禁令」：確保重要醫療資源給美國國民

台灣贈10萬醫療級口罩　立陶宛外交部長「繁體中文致謝」議員舉國旗合影

美銀認「Fed印不了黃金」估黃金每盎司3000美元　高於目前金價50％

LIVE／紓困特別預算最高加碼至4200億　蘇貞昌親上火線最新說明

LIVE／嚴德發立院專案報告敦睦染疫　磐石艦長、醫官視訊備詢

「幾百名年輕人關在海上一個多月」　醫：下船沒人去旅社才真的問題大條！

林俊傑告白Hebe被打槍！　「唯一承認女友是她」…出道17年「8段情史」被挖

早知陳建隆有動粗！　陳子玄離婚「兒子仍交前夫照顧」…攝影棚淚崩：不是好媽媽

IOC「安倍同意負擔東奧延期3000億費用」　聲明惹議已修改不再提

世衛：新冠病毒源自動物！　現有證據表明「並非人為製造」

中職／悍將戰獅隊洋投對決　伍鐸、洛奇拚本季首勝

全球增9萬確診7300死！川普推「60天移民禁令」　西班牙孩童每日可放風90mins

感謝醫護人員！資生堂捐清潔保養品　3INA提供護唇膏免費領

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

金正恩急動手術　白宮說話了

金正恩生死成謎　手術地點曝光

總統整瓶乾　研發草藥茶治新冠肺炎

英衛生大臣：48小時內實施疫苗人體試驗

美油價暴跌43％「創21年新低」

快訊／川普宣布「60天移民禁令」

新冠肺炎重創可口可樂　全球銷量銳減25%

北韓友好協會：資本主義絕望捏造新聞

北韓曝金正恩消息　川普：希望他一切都好

女公務員連續8年每天遲到5分鐘遭停職

美銀認「Fed印不了黃金」估黃金每盎司3000美元

譚德塞「WHO首日就發警告」112天還原打臉

台灣贈10萬醫療級口罩　立陶宛官員2方式致謝

更多熱門

相關新聞

林依晨兩個月沒見老公送Kipling

林依晨兩個月沒見老公送Kipling

女星林依晨於今（21日）出席比利時包包品牌Kipling夏季新品發表，受到疫情影響，林依晨坦言與在加州工作的老公已經兩個月未見面，不過心情依舊平靜，敬業換上baby藍連身褲搭配亮黃色包款亮相，更不忘拋出正能量金句：「面對危機要更加珍惜，把口罩留給需要的人。」

口罩線斷了！他準備搭捷運超慌...網推2招

口罩線斷了！他準備搭捷運超慌...網推2招

快訊／未落實口罩分配政策？國防部駁斥

快訊／未落實口罩分配政策？國防部駁斥

台灣奪「2020全球新聞自由指數」第43名

台灣奪「2020全球新聞自由指數」第43名

小7新增「密封款」包裝口罩

小7新增「密封款」包裝口罩

關鍵字：

台灣立陶宛口罩外交部長

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

國防部拔官3人　部長第一句罵他

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

海軍染疫實習生驚恐爆哭　原因曝光

譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

金正恩急動手術　白宮說話了

啦啦隊女神怒問前男友：跟我復合你猶豫？

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

桃園艦大副酒駕撞6騎士　海巡署震怒了

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面