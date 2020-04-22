敦睦磐石艦群聚增至28人！　20多歲實習生「二採確診」

記者嚴云岑／台北報導

敦睦艦隊磐石艦已有27人染疫，中央流行疫情指揮中心今（22）日再公佈新增1人確診，為20多歲男性，於敦睦艦隊磐石艦實習。個案於3月23日起出現發燒、咳嗽、味覺喪失情形，經服藥後症狀改善並恢復，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，後續個案因出現鼻塞、嗅覺異常狀況，19日由衛生單位安排就醫並二次採檢，於今日確診。

▲海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群於今日執行海軍磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）

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▲4月22日新增1確診，全台確診數達426案。（圖／曾梓倩製）





▲今日新增確診患者是磐石艦實習生。（圖／陳昱璇製）

指揮中心指出，本起群聚事件截至目前共28人確診，衛生單位現已掌握接觸者共692人，其中446人為居家隔離對象，246人為自主健康管理對象。



▲指揮中心指揮官陳時中說明疫情變化。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心將持續針對個案公共場所活動足跡調查並公布上網，再次提醒民眾若曾於相關時段及地點活動，應自主健康管理14天，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。

▲0422新增1例確診案例。（圖／中央流行疫情指揮中心）