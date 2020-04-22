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2搶匪白晝持刀搶劫服飾店3千元逃逸　桃園警到新北追捕到案

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▲2名搶嫌21日上午在桃園市大溪區持刀搶劫服飾店3千餘元逃逸，警方隨後在新北市鶯歌區逮捕涉案李姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲2名搶嫌21日上午在桃園市大溪區持刀搶劫服飾店3千餘元逃逸，警方隨後在新北市鶯歌區逮捕涉案李姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區21日上午發生2名男子持刀搶劫服飾店案，受害業者報案後，大溪警分局立即鎖定嫌犯作案車輛通報線上警網圍捕，2名搶匪作案後搭乘借來的轎車逃竄，桃園市警局立即指派轄區各分局全力圍捕，警方先在新北市鶯歌區逮捕李姓男子到案，另一劉姓搶嫌則在晚間被新北市警方逮捕到案，警方起出做案用西瓜刀等證物，偵訊後依強盜罪嫌移送桃檢偵辦。

警方調查，2名搶匪21日上午10時許，持刀闖入大溪區仁和路一家服飾店行搶，脅迫70歲的受害女業者繳出3千餘元與手機後駕駛借來的轎車逃逸，被害女業者報警後，大溪警方調閱附近監視器後鎖定涉案轎車追緝，桃園市警局局長陳國進指示刑警大隊、中壢、平鎮、楊梅、龜山與八德等分局單位共同偵辦查緝。

▲2名搶嫌21日上午在桃園市大溪區持刀搶劫服飾店3千餘元逃逸，警方起出做案用的西瓜刀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲2名搶嫌21日上午在桃園市大溪區持刀搶劫服飾店3千餘元逃逸，警方起出做案用的西瓜刀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

21日下午先在龜山區永吉街查獲作案車輛，大批警力攔獲作案車輛，有網友將警方大陣仗拘捕過程上傳至臉書《龜山生活通》，引起網友討論，被拘捕的車主聲稱轎車上午曾借給友人開車，不清楚友人作過什麼？警方許隨後在新北市鶯歌區查獲52歲的李姓男子到案，並起出做案用的西瓜刀等證物，同案48歲的劉姓男子因毒品通緝在晚間被新北市三峽分局查緝到案。

▲2名搶嫌21日在桃園市大溪區持刀搶劫服飾店，警方起出做案用的西瓜刀與衣物等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲2名搶嫌21日在桃園市大溪區持刀搶劫服飾店，警方起出做案用的西瓜刀與衣物等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組漏夜偵訊到案的李嫌，李辯稱因缺錢才聯袂持刀行搶，搶得3千餘元均朋分花用，因同案劉姓男子被新北警方查緝到案，警方將借提劉男偵訊，釐清案情，訊後將李依強盜罪嫌移送桃檢偵辦。

大溪警分局表示，防疫期間避免暴力案件造成民眾恐慌，警方除協助防疫措施外，針對暴力犯罪案件採強勢打擊，以有效壓制犯罪氣燄。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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