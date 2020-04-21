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2搶匪上午持刀行搶大溪服飾店3千元　桃園警下午在龜山逮到人

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▲桃園市大溪區21日上午發生2男疑似持刀搶劫服飾店3千餘元後逃逸，警方在龜山區抓到疑似嫌犯。（圖／翻攝自臉書《龜山生活通》）

▲桃園市大溪區21日上午發生2男疑似持刀搶劫服飾店3千餘元後逃逸，警方在龜山區抓到疑似嫌犯。（圖／翻攝自臉書《龜山生活通》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區21日上午發生2男涉嫌持刀搶劫服飾店，得手後駕駛懸掛偷來的車牌逃逸，大溪警方在線上呼叫警網圍捕，結果在龜山區查緝到疑似涉案男子，大溪與龜山警方都趕到現場進行圍捕，大陣仗拘捕過程被網友全程拍攝並上傳至臉書《龜山生活通》引起許多網友上網留言，警方指出，目前正在追查另一涉案男子，相關案情正在釐清中。

大溪警分局指出，大溪區仁和路21日上午發生某服飾店被強盜案，根據業者透露，有至少2名男子持刀行3千餘元後駕車逃離，案發後警方根據監視畫面鎖定涉案車輛追緝，下午1時30分許在龜山區永吉街發現疑似作案車輛，警方追緝過程曾呼叫線上警網圍捕，龜山分局獲報後也立即加入圍捕行列。

▲桃園市大溪區21日上午發生2男疑似持刀搶劫服飾店3千餘元後逃逸，警方在龜山區抓到疑似嫌犯，全程被網友拍攝後PO上臉書。（圖／翻攝自臉書《龜山生活通》）

▲桃園市大溪區21日上午發生2男疑似持刀搶劫服飾店3千餘元後逃逸，警方在龜山區抓到疑似嫌犯，全程被網友拍攝後PO上臉書。（圖／翻攝自臉書《龜山生活通》）

大溪與龜山警方在圍捕過程中，全程被網友拍攝並上傳臉書《龜山生活通》粉絲專頁，網友一度以為警方辦案逮捕搶匪，大溪分局則說明該名男子是車主，但車主矢口否認涉案，辯稱曾借車給朋友，大溪'警方目前正在釐清案情中。

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